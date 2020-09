Carro atingido por ônibus cai no canal da Alameda São Boaventura

Um veículo, modelo Fiat Palio, de cor azul, caiu no canal que cruza a Alameda São Boaventura, na manhã de hoje, após ser atingido por um ônibus, na altura do bairro do Fonseca. O motorista, ainda não identificado, não sofreu ferimentos. De acordo com testemunhas, o condutor do veículo, ainda não identificado, tentava acessar a pista sentido Niterói da Alameda São Boaventura, quando foi atingido por um ônibus, que trafegava pela faixa seletiva da via.

Com o impacto da colisão, o veículo foi lançado dentro do canal e felizmente o condutor não sofreu ferimentos. Ele foi resgatado com ajuda de pessoas que passavam pelo local. O trânsito não chegou a ficar congestionado por conta do acidente. Um guincho foi acionado e retirou o veículo acidentado de dentro do canal.