Carro atinge motociclista ao sair do estacionamento do Plaza

O motorista que segue em direção ao Centro e passa ao lado do Plaza Shopping precisa ter paciência. Isso porque um acidente envolvendo um carro e uma moto causa engarrafamento na Rua Badger da Silveira, em frente à saída do estacionamento do Plaza, ao lado da C&A. A batida aconteceu por volta das 15:30 desta quinta-feira (7).

Segundo testemunhas, o veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, placa NMO 0066, bateu em uma moto Honda Titan 160 assim que saiu do estacionamento. Na sequência, bombeiros civis do Plaza foram acionados e socorreram o motociclista.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não foram acionados.