Carreta do eMuseu do Esporte estaciona em Búzios

No dia 1 de fevereiro, a carreta do eMuseu do Esporte chega na cidade de Búzios, onde permanecerá até o dia 7, na Praça Dona Benedita, na Ferradura. O objetivo do equipamento é incentivar a prática de esportes por um número cada vez maior de pessoas. A visitação será diária, das 10h às 17h, com entrada grátis.

O eMuseu foi criado com o objetivo de celebrar a memória do esporte e seu legado. Já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições e, nas cidades que visita, desafia atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D.

Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade.

Depois de Búzios, o projeto segue para Resende, Teresópolis e São Pedro d’Aldeia, encerrando o tour, no final de março, no Rio.