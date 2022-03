Carreta do eMuseu chegará nesta sexta-feira ao Maracanã

Um museu itinerante com simuladores para a prática de modalidades esportivas numa plataforma 3D, chega à cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25), depois de viajar por várias cidades do estado. O eMuseu reúne 13 galerias virtuais e 11 exposições, além da plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, natação e ciclismo, entre outros. A carreta ficará estacionada na entrada do Portão A do Maracanã, com visita gratuita, aberta ao público em geral até o dia 27, das 10h às 17h, na sexta e sábado e, das 9h às 12h, no domingo. Os visitantes serão recepcionados por um holograma da Magic Paula, estrela do basquete mundial.

A carreta do eMuseu reúne o melhor da história do esporte nacional e suas conquistas, experiências interativas, incentivo à iniciação na prática desportiva e, ainda, formação de monitores para a recepção em eventos culturais. Nos municípios pelos quais já passou (Niterói, Angra dos Reis, Bom Jesus do Itabapoana, Macaé, Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro da Aldeia) a iniciativa atraiu milhares de visitantes, com mais 90 mil atendimentos. Como legado, além do conhecimento da história do esporte e fomento à prática desportiva, a carreta proporciona a formação de monitores locais, mão de obra capacitada para atuar em eventos sócio culturais diversos.

Além das galerias, exposições e simuladores, no entorno da carreta são realizadas atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade.

O eMuseu do Esporte ( www.emuseudoesporte.com.br ) é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

O projeto conta, ainda com parceiros como as prefeituras dos municípios que recebem a carreta; o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

A carreta do eMuseu do Esporte foi pensada para possibilitar o acesso a todos com os requisitos necessários de acessibilidade. “A carreta e suas atividades são totalmente acessíveis a deficientes visual, auditivo ou físico. Temos audiodescrição das atividades e os monitores são capacitados para esse atendimento. O esporte deve ser promovido de forma inclusiva e um projeto como esse não podia ser diferente”, afirma Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte.