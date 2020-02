Carreta da Saúde contra o sarampo chega a São Gonçalo

A Carreta da Saúde chegou a cidade de São Gonçalo nesta terça-feira (4). Uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, mobilizou as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com a expectativa de imunizar mais de mil pessoas contra o sarampo. A ação de hoje e amanhã acontece na Praça Doutor Luiz Palmier, no Rôdo, e nos dias 6 e 7 no estacionamento do Assai, no Alcântara, das 8h às 17h.

Desde o início de janeiro, o Governo do Estado deu início à Campanha de Intensificação de Vacinação, que segue até o dia 13 de março em todas as 70 salas de imunização do município, das 8h às 17h. É importante estar munido da caderneta de vacinação. “Essa é uma ação extra muros muito importante. O Estado do Rio já alcançou quase 100 casos da doença, então é importante intensificarmos as ações e captar também as pessoas que estão nas ruas e ainda não se vacinaram. A vacinação é importante para que possamos evitar que doenças controladas em nosso país voltem a ser problema de saúde pública. Com o sarampo não é diferente. É uma doença de alta transmissão e que é controlada principalmente por vacinação. Portanto, quanto mais pessoas estiverem com a vacina em dia, menor será o risco da doença proliferar”, afirmou Rafael Marques, coordenador do Programa de Imunizações da Secretaria de Saúde de São Gonçalo.

Um dos objetivos da carreta foi captar a população que transita pela cidade e ainda da não se vacinou. A rotina de trabalho é um dos motivos que levam as pessoas a não comparecerem aos postos, como é o caso da Ana Paula Nogueira, de 38 anos. A moradora do Galo Branco passava pela praça quando se deparou com a unidade móvel e aproveitou para se vacinar.

“É muito importante ter uma iniciativa como essa. Eu trabalho como diarista e não tive tempo de ir ao posto me vacinar. Meus filhos foram com a tia e hoje eu estou conseguindo tomar a minha vacina!”, disse.

Desde o início da campanha, mais de 2 mil pessoas foram vacinadas. A campanha tem como objetivo a cobertura vacinal da população na faixa etária de 6 meses a 59 anos. Até o momento nenhum caso foi confirmado no município, entretanto, a doença já é considerada um surto desde a reintrodução do vírus no Brasil, em 2018, contabilizando 371 casos confirmados no Estado do Rio.

“O Governo do Estado tem buscado estar cada vez mais presente nas ações dos municípios. A integração da Atenção Básica é muito importante para que juntos possamos promover ações em prol da população!”, afirmou Marcia Teodoro, técnica do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde do Governo do Estado.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Os sintomas são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz congestionado e mal-estar intenso. Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.

Recomenda-se que a imunização contra o sarampo seja realizada em três fases: a dose zero, entre os 6 e 11 meses; a primeira dose, com um ano de idade, e a segunda e última dose, com um ano e três meses. A campanha é voltada para aqueles que não possuem o esquema de doses completo ou ainda os que não possuem nenhuma dose.

De acordo com o esquema vacinal do Ministério da Saúde, além da dose D (a primeira), pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses comprovadas. Já pessoas de 30 a 49 anos que não possuem nenhuma dose devem tomar apenas uma.

A vacinação está sendo realizada nas seguintes salas:

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes – Zé Garoto; USF Getúlio Vargas – Brasilândia; USF Juvenil Francisco Ribeiro – Engenho Pequeno; USF Armando Leão Ferreira – Morro do Castro; USF Madre Tereza de Calcutá – Estrela do Norte; UBS Haroldo Pereira Nunes – Porto Novo; USF Bocayuva Cunha – Gradim; UBS Robert Koch – Porto da Madama; USF Wally Figueira da Silva – Rocha; USF Barbosa Lima Sobrinho – Porto da Pedra; USF Bento da Cruz – Porto Novo; USF Ana Nery – Gradim; Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho; USF Luiz Carlos Prestes – Santa Catarina;

Polo Sanitário Paulo Marcos Rangel – Porto do Rosa; USF Alberto Farah – Mutuapira; USF Mahatma Gandhi – Jardim Califórnia; USF Alexander Fleming – Boaçu; USF Carlos Chagas – Fazenda dos Mineiros; USF Neuza Goulart Brizola – Palmeiras; USF Davi Capistrano Filho – Recanto das Acácias; USF Itaúna; USF Porto do Rosa; USF Albert Sabin – Itaoca; USF Jair Abrantes – Boa Vista; USF Mutuá; USF Mutuaguaçu; USF Leoncio Correa – Fazenda dos Mineiros;

Polo Sanitário Hélio Cruz – Alcântara; USF Irmã Dulce – Trindade; USF Tancredo Neves – Luiz Caçador; USF Bandeirantes; USF Oswaldo Cruz – Amendoeira; USF Adolfo Lutz – Pacheco; Clínica Municipal Gonçalense – Mutondo; USF Josyandra Mesquita – Colubandê; PAM Coelho;

Polo Sanitário Rio do Ouro; UBS Santa Izabel; UBS Doutel de Andrade – Maria Paula; UBS Hiparco Ferreira – Engenho do Roçado; USF Manoel de Abreu – Eliane; USF Badger Silveira – Tribobó; Clínica Dr Zerbini – Arsenal; USF Luiza de Marilac – Novo México; USF Marechal Cândido Rondon – Colubandê; USF Emílio Ribas – Barracão; USF Almerinda; USF José Avelino – Tribobó; USF Vila Candoza; USF Flávio Henrique Brito – Jóquei; USF José Jorge Cortes Freitas – Itaitindiba; USF Marileia Cardoso – Jóquei;

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima – Jardim Catarina; UBS João Goulart – Jardim Catarina; USF Jardim Catarina; USF Roberto Silveira – Bom Retiro; USF Santa Luzia; USF Largo da Ideia; Clínica da Família Marambaia; USF Floriano Barbosa – Jardim Catarina; USF Juarez Antunes – Laranjal; USF Luiz Paulo Guimarães – Laranjal; USF Aníbal Porto – Monjolos; USF Ary Teixeira – Bom Retiro; USF Louis Pasteur – Guaxindiba; USF Geremias Mattos Fontes – Bom Retiro; USF Elza Maria Borges – Santa Luzia; USF Agenor José da Silva – Jardim Catarina; PAM Neves;