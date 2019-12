Carreta com sucata tomba próximo à Rodovia BR-101

Uma carreta transportando grande quantidade de sucata tombou no fim da noite de quarta-feira (18), em um viaduto situado junto à Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nas imediações do Shopping São Gonçalo e a Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista. O motorista ferido sem gravidade. O trabalho para a remoção do veículo foi realizado pela Concessionária Arteris Fluminense, e se prolongou pela manhã dessa quinta-feira (19), com o viaduto sendo interditado e a carreta, com placa da cidade de Betim (Minas Gerais), foi rebocada.

De acordo com um representante da empresa de transportes a qual o caminhão pertence, o motorista do veículo, que teve a identificação preservada, trafegava pelo viaduto por volta das 23h30 de quarta-feira, quando teria se assustado com a passagem de dois veículos em alta velocidade, sendo obrigado a fazer uma manobra brusca. O condutor perdeu o controle da direção, atingiu e arrebentou o guardrail da pista, e a carreta tombou por um barranco próximo da pista sentido Niterói.

Com várias escoriações, o motorista, de 56 anos, foi socorrido, medicado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, sendo liberado em seguida. O representante da empresa acrescentou ainda materiais classificados como sucata são recolhidos na região, levados para uma sede em Seropédica, no Rio, e de lá para a cidade de Resende, no Sul do estado. No momento do acidente o condutor seguia em direção à Ponte Rio-Niterói.

A carga que era transportada na carreta, várias toneladas de sucata, ficaram espalhadas pelo barranco onde o veículo tombou e foi recolhida por moradores da região para serem revendidas em ferros-velho.