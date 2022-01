Carreata substitui procissão na homenagem a padroeiro do Rio, São Sebastião

No dia dedicado ao padroeiro do Rio, São Sebastião, comemorado nessa quinta-feira (20), não haverá procissão mais uma vez, devido à pandemia de Covid-19. De acordo com programação da arquidiocese da cidade, haverá carreata, que sairá entre as 14h30min e as 15h da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, Zona Oeste. A imagem do padroeiro será levada à Catedral de São Sebastião, no Centro da cidade, onde haverá missa solene celebrada pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani Tempesta.

Às 10h, o cardeal rezará missa no Santuário Basílica de São Sebastião, conhecido como Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, Zona Norte, onde haverá celebrações de hora em hora em homenagem ao santo, a partir das 5h até as 19h.

A orientação é que os fiéis cheguem com antecedência, porque será feito controle por ordem de chegada, e as pessoas só poderão assistir à missa sentadas. Não serão permitidas pessoas em pé. A atual capacidade na igreja é de 600 lugares, mas mesmo assim ela será evitada em função da pandemia. Serão autorizadas, no máximo, entre 350 e 450 pessoas nos bancos. A imagem do santo permanecerá durante todo o dia no pátio da igreja.