Carreata é feita em apoio ao empresário Glaidson Acácio dos Santos

Vários veículos realizaram uma carreata no fim da tarde de hoje (26), na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, para demonstrar apoio ao empresário Glaidson Acácio dos Santos. Os manifestantes, presentes no local, pediram a soltura de Glaidson. Cartazes, palavras de apoio, entre outros, foram utilizados em apoio ao dono da GAS Consultoria Bitcoin.

A empresa foi alvo de uma denúncia há dois anos no Ministério Público por possível prática de pirâmide financeira disfarçada de aplicação em bitcoins. Glaidson promete lucros de 10% ao mês nos investimentos em criptomoedas, mas sua empresa não tem site, rede social e o telefone disponível na Receita Federal não funciona.

Ele foi preso pela Polícia Fedral, em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal, na Operação Kryptos. Glaidson é investigado por suspeita em ações financeiras que envolvem transações com criptomoedas. Um negócio ‘virtual’ que tem atraído muitos investidores por conta dos supostos lucros oferecidos a curto prazo.