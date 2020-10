Carol Narizinho fala sobre os projetos para a carreira após A Fazenda

TV Tudo

Justificativa

“A gente até esquece a quantidade de câmeras, esquece que está sendo filmado e por isso ‘fala muita besteira’”, explica a modelo e digital influencer Carol Narizinho, eliminada de “A Fazenda 12”.

Para ela, o mais complicado mesmo, durante sua participação no programa da Record, foi a saudade da família e… dos cachorros.

Distância e projetos

Aqui fora, Carol prefere manter distância regulamentar do também eliminado, Rodrigo Moraes, e garante que não torce por Lucas Selfie e Lidi Lisboa.

Como próximos passos, quando a pandemia permitir, pretende investir em linhas de roupas e cosméticos e conteúdo para o YouTube.

SBT ensaia para dezembro ressurgimento da dramaturgia

O SBT planeja iniciar em dezembro as reformas na cidade cenográfica de suas novelas e, ao mesmo mês, começar a montar o espaço para futuras gravações. Não será uma tarefa das mais fáceis!

Toda aquela área, atrás dos estúdios principais, antes tão movimentada, foi abandonada nesses últimos sete ou oito meses. Primeiro, por causa do encerramento das gravações de “As Aventuras de Poliana” e, depois, em função da paralisação imposta pelo novo coronavírus.

E só há poucos dias voltou a receber alguma atenção. Se o SBT conseguir colocar literalmente a casa em ordem, a previsão é que os trabalhos de gravações possam ser retomados, na melhor das hipóteses, entre maio e junho. Os mais pessimistas falam em segundo semestre ou até em 2022.

Quando acontecer, a ideia é dar sequência ao projeto “Poliana”, que leva o título de “Poliana Moça” e já tem Sophia Valverde como protagonista. Mas só ela. Todos os demais, antes cotados para o elenco, foram liberados em setembro.

Pés no chão

No jornalismo da Globo, os profissionais descontentes não estão encontrando resistências para deixar o canal, após receberem convites da concorrência. Foi assim, recentemente, com Marcio Gomes e Glória Vanique.

A Globo nem cogitou cobrir propostas devido à política de contenção de gastos.

Confeitaria

Também em dezembro, o SBT pretende disparar novas gravações do reality “Bake Off Brasil”.

Trata-se do formato que mais recebe carinho e atenção por parte da sua direção, ultimamente.

Prateleira

Na fila de espera há meses, a Globo ainda não definiu quando promoverá a estreia da série estrelada por Letícia Colin, “Onde Está Meu Coração” – streaming e TV aberta.

Na trama, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, Letícia vive Amanda, uma médica dependente química.

Previsão

A direção da Rede TV! não jogou a toalha e espera definir ainda em novembro um novo nome para a bancada do “Rede TV News”.

Segundo se informa, entre as que gravaram pilotos, como Millena Machado e Stella Gontijo, uma será escolhida.

Contra o tempo

Carla Vilhena era um dos alvos para a bancada do “Rede TV News”.

Ela até chegou a conversar, mas…acabou fechando com o novo canal de notícias para comandar o “Visão CNN”.

Estresse alto

Continua repercutindo nos interiores da Globo, o caso da série de ficção sobre Marielle Franco (1979-2018), em que quatro roteiristas pediram afastamento por divergências sobre a condução do projeto, idealizado por Antônia Pellegrino e dirigido por José Padilha.

Nesta altura, já existe a dúvida se será realizado ou não. Para todos os efeitos, “está em fase de pré-produção”.

Correria

A equipe do “Triturando”, comandado por Chris Flores no SBT, atravessa uma de suas fases mais tranquilas. Nada que lembre as muitas confusões protagonizadas por alguns apresentadores, em passado recente.

O pessoal, na verdade, tem trabalhado demais, produzindo diário, semanal e para a madrugada.

Terra arrasada

O departamento de humor da Globo está em frangalhos, após os últimos episódios. E isso inclui o fim de três programas e as acusações de assédio envolvendo o ex-diretor do departamento, Március Melhem.

Difícil imaginar um processo de criação, para um novo programa, em um ambiente tão carregado.

Além disso

A Globo pretende, em 2021, fazer um programa de humor mais popular e entregou a tarefa para Antônio Prata, que já tem recebido críticas internas.

Resta saber o que vai sair daí.

Perfil

Em “Gênesis”, novela da Record, Stephanie Serrat vai interpretar Laísa.

Descrita como bela e sensual, é uma das mulheres da Rua Vermelha, na cidade de Enoque, que cria problemas para os homens casados.

Bate – Rebate

• Reprise de “Jesus”, novela da Record, continua aparecendo na segunda colocação em São Paulo e no Rio de Janeiro.

• A equipe do “Lady Night”, em temporada que estreia amanhã, comemorou o andamento dos trabalhos desta edição…

• …Principalmente porque não houve qualquer caso de Covid-19 durante o período das gravações. O planejamento deu muito certo.

• Um autor de novelas da Globo contou para a coluna que as reuniões por lá, para discussão de projetos, já há algum tempo, estão reunindo sempre 3 ou mais pessoas…

• …Tudo para não dar margem para possíveis novos casos de assédio.

• Domingos Meirelles aguarda sinal verde da Record para retomar seus trabalhos.

• Marcilio Moraes é mais um a se declarar fã da série “Bom Dia, Verônica”, produção nacional e sucesso da Netflix.

• Cauã Reymond pretende intensificar sua presença como produtor em novos trabalhos da TV e do cinema…

• …Um processo bastante natural em centros como EUA e Europa…

• … Lily Collins, só como exemplo, é protagonista e também produtora em “Emily em Paris”, uma água com açúcar que faz sucesso na Netflix.

C’est fini

Rede social também tem disso. As do diretor Boninho já estão cheias de pedidos e sugestões para o “BBB21”, que uma vez mais vai reunir famosos e anônimos, Camarote e Pipoca.

Então é isso. Mas quarta-feira tem mais. Tchau!