Carnês do IPTU já podem ser acessados pelo Portal de Serviços de Niterói

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) informa que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 serão enviados pelos Correios até o dia 15 de janeiro, mas a segunda via já está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói por meio do endereço eletrônico https://servicos.niteroi.rj.gov.br/. De acordo com o órgão, os contribuintes que optarem por quitar a cota única até o dia 07 de fevereiro terão 10% de desconto. Caso estejam incluídos no benefício da Lei do Bom Pagador, o desconto chega a 14,5%. O desconto estará discriminado no carnê, na folha “Ficha de Lançamento 2022”.



De acordo com a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, no próximo ano os contribuintes contarão com uma novidade: três totens de autoatendimento serão disponibilizados no hall de entrada do Palácio Arariboia, sede da instituição.

“Os totens de autoatendimento vão permitir que o cidadão, em poucos cliques, acesse a segunda via do IPTU, que será impressa na hora, ou agende o atendimento presencial ou remoto. Estamos avançando com a modernização e digitalização dos serviços, proporcionando agilidade e permitindo que o cidadão ganhe autonomia para acessar os serviços oferecidos pela Secretaria de Fazenda”, explicou Marilia Ortiz.



A Secretaria de Fazenda de Niterói também informa que, para os contribuintes que optarem pelo pagamento em onze parcelas mensais iguais, de fevereiro a dezembro, o primeiro vencimento será no dia 11 de fevereiro. O desconto “Bom Pagador” vale tanto para quem optar pelo pagamento em cota única quanto pelo parcelamento.



Para quaisquer esclarecimentos sobre o IPTU, o contribuinte poderá procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, na sede da SMF (Rua da Conceição, nº 100) ou enviar sua mensagem para o e-mail cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br.

2ª via do IPTU 2022 também poderá ser retirada nas administrações regionais

Para evitar aglomeração na sede do órgão, em função das medidas de combate à Covid-19, os contribuintes também poderão emitir a segunda via do carnê do IPTU 2022 em dez administrações regionais, o horário de atendimento será das 9h às 16h. Veja qual administração regional é a mais próxima da sua residência. Dirija-se a uma unidade tendo em mãos o número da matrícula do imóvel.

Administração Regional da Ilha da Conceição

Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/nº (Anexo ao Prédio da CSU)

Ilha da Conceição – Niterói – RJ / Tel.: 2717-0114

Administração Regional do Barreto

Endereço: Parque Palmyr Antonio da Silva – Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº

Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2613-6620

Administração Regional do Fonseca

End: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, nº 770

Fonseca – Niterói – RJ. CEP: 24.130-170 / Telefone: (21) 2625-2031

Administração Regional do Ingá

Endereço: Concha Acústica – Av. Cem, s/nº – Centro – Niterói – RJ.

Administração Regional de Icaraí

Endereço: Av. Ary Parreiras, nº 21 – Icaraí – Niterói – RJ.

Tel.: 2610-3355 / 2611-2158

Administração Regional do Largo da Batalha

End: Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 19 (Dentro do Mercado Popular)

Niterói-RJ / Tel.: 2716-2810

Administração Regional da Região Oceânica

Endereço: Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) – Estrada Francisco da Cruz Nunes, Nº 6666, Itaipu – Niterói – RJ. / Tel.: 2609-7575

Administração Regional do Ponto Cem Réis

Endereço: Rua Dr. Carlos Maximiliano, nº 15, Sobrado, Ponto Cem Réis /

Tel.: (21) 2622-4842 / (21) 2622-3598

Administração Regional do Rio do Ouro

Endereço: Estrada Velha de Maricá (Atual RJ100) nº 273, Rio do Ouro / Tel.: (21) 2718-7817

Administração Regional de São Francisco

Endereço: Av. Rui Barbosa, nº 400 – Loja 104, São Francisco /

Tel.: (21) 2611-9413 / (21) 2714-4166 / (21) 3719-2728