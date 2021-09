Carnavalesco Paulo Barros é internado em hospital de Niterói

O carnavalesco Paulo Barros, que atualmente está na escola de samba Paraíso do Tuiuti, foi internado em uma unidade de saúde particular de Niterói após passar mal, na noite dessa sexta-feira (10). De acordo com as primeiras informações, o artista teria sofrido um infarto. Por meio de nota oficial, a escola de samba confirmou a internação.

De acordo com o comunicado, Barros está “lúcido e estável”. Além disso, a Paraíso do Tuiuti afirma que os familiares do carnavalesco, assim como a direção da agremiação, pediram para que todos os fãs do trabalho do artista ficassem tranquilos. A nota encerra afirmando que novas informações serão divulgadas em breve.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Paraíso do Tuiuti informa que o carnavalesco Paulo Barros deu entrada, na noite desta sexta-feira (10/09), no Hospital da Unimed de Itaipu, em Niterói, ao se sentir mal. Após ser atendido pela equipe médica, ele foi transferido, ainda durante a noite, para o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), onde se encontra lúcido e estável, neste momento. Os familiares do artista e a direção da agremiação tranquilizam a todos e ressaltam que novas informações serão divulgadas em breve.”