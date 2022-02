Carnaval: Viradouro dá show na Cidade do Samba

A escola de samba niteroiense Unidos do Viradouro mostrou porque desde 2020 é a campeã do Carnaval. Na mini apresentação das escolas de samba, que marcou a abertura do Carnaval do Rio de Janeiro, a vermelho e branco de Niterói foi a última das 12 agremiações do grupo especial a se apresentar na Cidade do Samba, já na madrugada desta segunda-feira (28), dando show em todos os quesitos, a começar pela organização.

Ficou claro o entrosamento entre todos os segmentos da escola: presidência, carnavalescos, direção de Carnaval e de harmonia, intérpretes, bateria, comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira e, é claro, dos componentes, que não se cansaram de cartar: “Carnaval, te amo! Na vida, és tudo pra mim”.

Zé Paulo Sierra, intérprete da Viradouro

Mestre Ciça, comandante do furacão vermelho e branco, e e Erika Januzzi, rainha de bateria.

De acordo com Marcelo Calil, presidente da Viradouro, todo debate sobre o adiamento do Carnaval para abril está encerrado. Ele fez questão de dizer que a Viradouro estaria pronta para desfilar em fevereiro, e que está preparada para o desfile de abril.

“A gente vai com todo carinho, amor e empenho buscar o esse bicampeonato e apresentar um grande projeto, antes de qualquer coisa”, afirmou.

Ele também destacou que o evento realizado na Cidade do Samba desperta um sentimento positivo. “Movimenta a alma”, assinala.

Marcelinho Calil canta com a Viradouro



O enredo busca a todo tempo essa conexão de sentimentos entre 1919 e 2022, obviamente o enredo é histórico, a gente vai fazer do Carnaval de 1919, mas é inevitável essa comparação de sentimentos, com o momento que a gente vive atualmente” frisou o presidente.

Para o carnavalesco da Viradouro, Marcos Ferreira, o evento na Cidade do Samba não deixa de ser uma festa. “Eu acho que o mundo das escolas de samba deve fazer desse momento um espetáculo todos os anos. A gente sabe que as escolas vão se preparar para abril e fazer um Carnaval histórico”, disse.

Tarcísio Zanon, também carnavalesco da Viradouro, considera que o Carnaval começaou a tirar a “máscara num clima envolvente” nesse evento. “Preparem o corapara este grande desfile, estamos mais forte, confiantes e amadurecidos do que nunca, ponderou.

Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon, dupla de carnavalescos da Viradouro

Também se apresentaram na noite de domingo (27) Tuiuti, Unidos da Tijuca, Mangueira, Mocidade e Grande Rio.