Carnaval: Vendas de artigos carnavalescos alavancam em Niterói

O carnaval fora de época voltou a movimentar o comércio de artigos carnavalescos em Niterói. Saias, pequenos acessórios como arcos e glitter estão entre liderando as vendas para quem deixou as compras para última hora.

A gerente de uma loja de fantasias no Centro de Niterói, Natasha Alves, disse que na última semana as vendas aumentaram em 30% quando comparado com a última semana. “As pessoas estão deixando para cima da hora e estamos vendendo coisas pequenas e mais baratas. Um acessório, uma saia de tule e arquinhos de cabelo com enfeites. As vendas estavam muito abaixo do esperado e nessa semana conseguimos recuperar um pouco”, contou.



Natasha Alves comemorou o aumento nas vendas da última semana. Foto: Raquel Morais

A dona de casa Maria Aparecida Rocha, 39 anos, vai conferir o desfile das escolas de samba em casa, com os amigos e a família. Mas a apreciação será temática e todo mundo terá que ir fantasiado. “Sempre tem uns parentes mais resistentes que não gostam de entrar no clima. Então eu separei um dinheiro e comprei alguns ‘enfeites de cabeça’ para justamente quem chegar em casa e não estiver fantasiado, usar um adereço”, contou.

O comércio de Niterói funciona em horário normal nessa quarta-feira (20), no dia 21 estará fechado e dia 22 aberto. No sábado, feriado de São Jorge, as lojas também não devem abrir.