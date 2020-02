Carnaval terá esquema especial de policiamento a partir de sexta-feira

Não é segredo para ninguém que durante o feriado de Carnaval o fluxo de veículos nas rodovias do Estado aumenta, e com isso, crescem também os riscos de acidentes e infrações. Por conta disso, a partir de sexta-feira, as rodovias federais e estaduais que cortam o Estado recebem reforço no policiamento. Segundo a PM, são esperados mais de 750 mil veículos em direção à Região dos Lagos.

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) vai colocar um efetivo de 2.676 agentes nas rodovias estaduais, uma média de 300 PMs diariamente em diversos trechos das rodovias Estaduais, nas regiões Metropolitana, Serrana, Norte e Sul Fluminense e dos Lagos. De acordo com o comando da PM, o policiamento das rodovias receberá apoio do Grupamento Aéreo Móvel (GAM) com a utilização de um helicóptero. As ações vão se estender até o dia 2 março. Estimativas elaboradas pela seção de planejamento do BPRv apontam para um fluxo total de circulação de veículos (acesso e retorno) em direção à Região dos Lagos de cerca de 750 mil veículos, com previsão somente na via lagos de 350 mil veículos no mesmo período.

Nas rodovias federais, como Ponte Rio-Niterói e BR-101, que corta o Leste Fluminense, a “Operação Carnaval”da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai atuar também em trechos com altos índices de criminalidade. As equipes dos grupos táticos e do Núcleo de Operações Especiais (NOE) farão patrulhamento, principalmente, na Região Metropolitana do Rio e na Baixada Fluminense. A operação contará ainda com motociclistas e um helicóptero para intensificar a fiscalização nos dias e horários com tráfego mais congestionado. Segundo a corporação a operação segue até a quarta-feira de cinzas (26).