Carnaval: saiba quais são as escolas que desfilam neste sábado

Esse sábado (23) é o último dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Marques de Sapucaí recebe seis gremiações para mostrarem que são merecedoras do título de campeã do carnaval de 2022.

A avenida recebe a Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade, Unidos da Tijuca, Grande Rio e Vila Isabel, para encerrar os desfiles com chave de ouro.

Lembrando que, a apuração dos desfiles que vai decidir quem será a campeã, acontece na terça-feira (26), na Praça da Apoteose, no Sambódromo. As seis primeiras colocadas, voltam a pisar na Sapucaí, no próximo sábado (30), no desfile das Campeãs.

Confira o horário de cada escola de samba:

Paraíso do Tuiuti – 22h

Portela – entre 23h e 23h10

Mocidade – entre 0h e 0h20

Unidos da Tijuca – entre 1h e 1h30

Grande Rio – entre 2h e 2h40

Vila Isabel – entre 3h e 3h50