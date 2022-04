Carnaval: saiba quais são as escolas que desfilam nesta quinta-feira

Oito escolas de samba se preparam para segundo dia de desfile da Série Ouro que acontece neste quinta-feira (21), a partir das 21h, na Marques de Sapucaí. As gremiações que desfilaram nesta quarta-feira (20) e as que desfilam hoje, estão concorrendo a vaga no Grupo Especial do ano que vem.

O primeiro dia de desfile foi concluído com sucesso, agora os cariocas aguardam ansiosos para prestigiar as escolas de samba que prometeram animar a arquibancada, depois de um ano sem desfiles.

Vale ressaltar que, as duas escolas pertencentes a Série Ouro que tiverem o pior desempenho, passam a fazer parte da Série Prata no próximo carnaval e se apresentam na Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio. E, a vencedora da Série Prata, passa a fazer parte do time das escolas da Série Ouro em 2023.

Confira a programação dos desfiles desta quinta-feira:

Lins Imperial – 21h

Inocentes de Belford Roxo – entre 21h45 e 21h55

Estácio de Sá – entre 22h30 e 22h50

Acadêmicos de Santa Cruz – entre 23h15 e 23h45

Unidos de Padre Miguel – entre 0h e 0h40

Acadêmicos de Vigário Geral – entre 0h45 e 1h35

Império da Tijuca – entre 1h30 e 2h30

Império Serrano – entre 2h15 e 3h25