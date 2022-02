Carnaval: Prefeitura de Niterói anuncia lançamento de CD com sambas-enredos das escolas da cidade

Após adiar o desfile das Escolas de Samba do período carnavalesco para o mês de abril, por causa do avanço da variante Ômicron, a Cidade Sorriso volta a olhar para o carnaval. Através da Fundação de Artes de Niterói (FAN), um EP com os sambas-enredos das agremiações niteiroenses será lançado nesta quarta-feira (16). A princípio, estão confirmados os sambas da G.R.E.S. Sabiá, G.R.E.S. Alegria da Zona Norte, G.R.E.S. Magnóla Brasil, G.R.E.S. Folia da Viradouro, entre outros.

Adiado para o feriado de Tiradentes, em abril, o desfile das Escolas de Samba de Niterói que normalmente ocorrem na Rua da Conceição, será realizado no Caminho Niemeyer. O objetivo, segundo Marcos Sabino, presidente da Fundação de Artes do município, é resgatar a história da folia da cidade de 1983 e 1984:

“Nessa época, o carnaval da cidade era considerado o segundo melhor do país. Tínhamos grandes apresentações” – disse.

Batizado de Arena Carnavalesca de Niterói, o projeto não novidade por causa desse antigo histórico. Na década de 1980, existiu uma estrutura para realizar o desfiles na cidade, onde hoje se encontra o Terminal João Goulart.

Por fim, divididos em grupos A, B e C, o cotejo no Caminho Niemeyer acontece nos dias 21, 23 e 24 de abril. No dia 22, sexta-feira, a Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit) entendeu que será necessário uma folga, pois, muitos componentes das agremiações terão compromissos com as três escolas que desfilam no Sambódromo, no Rio de Janeiro: Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos do Sossego.