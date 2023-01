Carnaval: Niterói libera R$ 8,3 milhões em subvenções

O Município de Niterói liberou, hoje (4), a subvenção para as escolas de samba da cidade desfilarem no Carnaval 2023. A medida vale tanto para as agremiações que desfilam no Caminho Niemeyer quanto aquelas que se apresentam na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As verbas totalizam aproximadamente R$ 8,3 milhões.

A Unidos do Viradouro, campeã do Grupo Especial em 1997 e 2020, irá receber R$ 4 milhões. A recém-criada Acadêmicos de Niterói, que ocupou a vaga da Acadêmicos do Sossego na Série Ouro (antigo Grupo de Acesso), irá embolsar R$ 1,7 milhão. As escolas do Grupo A de Niterói receberão R$ 172.040 cada; as do Grupo B, R$ 96.140 cada; e as do Grupo C, R$ 54.395 cada.

Dessa forma, somando as escolas niteroienses que desfilam no Rio de Janeiro com as nove agremiações do Grupo A de Niterói, as outras nove do Grupo B e as cinco do Grupo C, o total liberado em subvenções em 2023 é de R$ 8.385.595,00.

No entanto, chamou atenção a ausência de uma tradicional escola de samba na lista. A Acadêmicos do Cubango, rebaixada para a Série Prata no ano passado e que vai desfilar na Estrada Intendente Magalhães em 2023, não teve liberados os R$ 700 mil que receberia através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). Segundo Paulo Novaes, presidente da Neltur, a agremiação ainda não apresentou certidão negativa de débitos fiscais.

Em Niterói, desfiles são realizados no Caminho Niemeyer – Foto: Arquvo

“A Cubango está com problemas de documentação, certidão negativa de débitos fiscais. Outras quatro escolas, entre as que desfilam em Niterói, apresentaram o mesmo problema ou problemas na prestação de contas do Carnaval passado. Publicamos a liberação do patrocínio sem elas para não atrasar ainda mais as demais”, disse Novaes.

Cronograma atrasado

Ainda de acordo com Novaes, o pagamento do patrocínio será depositado, entre hoje e amanhã (5), em cota única, e não em duas parcelas, como havia sido definido em reunião com as escolas. A liberação da verba faltando pouco mais de um mês para os desfiles em Niterói, que acontecerão em 10 e 11 de fevereiro, uma semana antes das apresentações na Sapucaí, gerou insatisfação em dirigentes de escolas que desfilam no Caminho Niemeyer.

Paulo Novaes lamentou o atraso e atribuiu a demora ao que chamou de “uma série de imprevistos”. Ele prometeu que os repasses serão feitos até o dia de hoje. Além disso, o presidente da Neltur disse ter feito um apelo para que as agremiações façam um esforço para conseguir produzir um espetáculo de alto nível, mesmo diante do prazo curto.

“O pagamento será de uma vez só porque atrasou muito. As escolas estão com o cronograma atrasado. Houve uma série de imprevistos. A gente fez um apelo para que as escolas façam um esforço. A gente sabe que é difícil, mas estamos dando todas as condições. Não é o ideal, mas é uma retribuição que eles podem dar à Prefeitura pelo investimento no Carnaval”, prosseguiu.

Espaço no antigo Carrefour ainda não está pronto – Foto: Vítor d’Avila

Barracão

Outra demanda das escolas que desfilam em Niterói é em relação ao espaço para produzir os desfiles. Havia incerteza quanto ao uso do galpão do antigo supermercado Carrefour, ao lado do Caminho Niemeyer, porque o local será demolido para dar lugar a um loteamento. No entanto, Paulo Novaes confirmou a liberação do espaço para as escolas.

“Vai ser no antigo Carrefour. Já está liberado, resolvendo só a estrutura”, anunciou. Hoje, a reportagem de A TRIBUNA esteve no espaço. Havia muitos materiais dos desfiles de 2022 estocados ao fundo do imóvel. Não foram vistos representantes das escolas trabalhando. Sob condição de anonimato, um dirigente informou que o local ainda não possui iluminação ou banheiros disponíveis.

A reportagem procurou a Acadêmicos do Cubango e perguntou sobre a questão envolvendo a liberação da verba. No entanto, até o fechamento deste texto, a agremiação não havia se manifestado.