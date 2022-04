Carnaval: Niterói anuncia mudanças no trânsito no Centro e Santa Rosa

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade divulgou no Diário Oficial dessa quarta-feira (20) algumas alterações no trânsito e novas normas para a mobilidade em Niterói. As medidas valem até dia 26 de abril em função do desfile das escolas de samba da cidade, que vai acontecer no Caminho Niemeyer, com alterações no trânsito e estacionamento em vários bairros.

Na Rua Vereador Duque Estrada, entre as ruas Professor Otacílio e Antônio Fernandes, no lado ímpar, está proibido o estacionamento. Outras mudanças também foram anunciadas como a suspensão, das 10h do dia 21 até 2h do dia 25, o estacionamento rotativo de motos no perímetro do Shopping Bay Market (nas ruas laterais e orla).

Quem precisa de transporte público também deve ficar atento, já que as vans intermunicipais vão seguir novo ponto e itinerário. Das 10h do dia 21 até 2h do dia 25 vai mudar o ponto da Avenida Plínio Leite, na altura do mercado, para a Rua Fróes da Cruz. Os motoristas pegavam as ruas Saldanha Marinho, Av. Visc. Rio Branco e Av. Feliciano Sodré sentido Mergulhão. Com a nova normativa a saída será da Rua Fróes da Cruz, Visconde de Itaboraí, Feliciano Sodré e Mergulhão.

Os táxis vão poder cobrar bandeira 2 a partir da meia note do dia 21 de abril até 6h do dia 26. Além disso a Rua Antônio Fernandes, em Santa Rosa, serão permitidas quatro vagas para táxis, na altura dos números 1 e 3.