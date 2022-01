Carnaval na Sapucaí: decisão do Comitê Científico é adiada

Uma reunião que aconteceu hoje (12) entre membros do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 que assessora prefeitura do Rio, resolveu adiar para dia 24 de janeiro a decisão sobre a realização dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O secretario de saúde, Daniel Soranz, vai se reunir com os membros do Comitê para dar um parecer definitivo sobre a realização dos desfiles no carnaval. De acordo com os técnicos, até a próxima reunião, os indicadores da pandemia na cidade continuarão sob monitoramento pela prefeitura.

No encontro, os especialistas defenderam a retomada do uso de máscara em espaços abertos, onde não seja possível manter o distanciamento social. Sobre o retorno das aulas presenciais, foi recomendado que o cronograma seja mantido pela Secretaria Municipal de Educação. Os técnicos avaliaram que os dados colhidos até o momento, sobre o avanço da variante Ômicron da Capital Fluminense, ainda não evidenciaram a necessidade da retomada do ensino remoto ou híbrido na cidade.