Carnaval Glamour, beleza e alegria na história do carnaval de Niterói

Os áureos tempos do carnaval de Niterói deixaram saudades em quem viveu essa época. Do carnaval de rua, passando pela era do sambódromo no Centro da cidade, até bailes de carnaval em clubes, a época foi marcada de muito glamour e alegria. Os grandes bailes nos clubes Central, Canto do Rio, Regatas, entre outros, e os milionários desfiles de fantasias com Clóvis Bornay, no Country Club Niterói, são alguns dos eventos que marcaram a cidade.

Em 1951, a cidade de Niterói teve o primeiro Rei Momo, José Taranto, e somente em 1958 foi criada a Associação dos Cronistas Carnavalescos Fluminenses (ACCF) que passou a ser responsável por escolher a corte momesca da cidade.

Rainha e Rei Momo de Carnaval em 1988 no Clube Canto do Rio – Foto: Carlos Ruas

A festa de rua era marcada pelos blocos de sujos que desfilavam na Rua da Conceição, na década de 60, com pessoas de todas as idades com fantasias improvisadas e as fantasias de ‘Clóvis’, que a máscara tipo uma peneira cobria todo o rosto. Além dessa fantasia era muito comum a colombina, arlequim e dominó. Era época de muito confete, serpentina e lança perfume onde a pessoa jogava o perfume em quem tinha interesse e era uma forma de saber se a outra parte estava interessada ou não. O lança perfume é originário da Argentina, era uma lata de metal e tinha o nome originário de rodouro.

A Rua da Conceição, no epicentro de Niterói, ficou pequena para o tamanho do carnaval, transferido, nos anos 1970, para a avenida Amaral Peixoto. Em 1975, veio a fusão do antigo Estado do Rio com a Guanabara, com Niterói deixando de ser capital do estado. A consequência disto foi um brutal e cruel esvaziamento econômico que transformou, até 1975, o rico e próspero Centro da cidade numa espécie de aglomerado de cimento, entulho e lixo, sem vida, sem alma. Mas a cidade resistiu. O Carnaval mais ainda.

Em 1981, foi construído o Sambódromo de Niterói, ou a Passarela do Samba. Ele era em um aterro em frente ao antigo colégio Plínio Leite, que depois foi transformado na Vila Olímpica e mais tarde em Caminho Niemeyer, onde fica o Teatro Popular.

Ex-prefeito de Niterói Moreira Franco sendo entrevistado na passarela do samba – Foto de Carlos Ruas

Desfile na passarela do samba – Foto de Carlos Ruas

A Passarela do Samba tinha estrutura metálica com 300 metros de extensão, dividida em oito módulos. Contava com arquibancadas cobertas, bares, banheiros, camarotes e cabine de jurados; posto médico, sala de imprensa, sistema de sonorização, iluminação e até central de telefone interna.

Passarela do Samba em Niterói no início dos anos 80

A Passarela do Samba tinha capacidade para 10 mil pessoas e funcionou apenas até 1983.

Desfile na passarela do samba – Foto: Carlos Ruas

CLUBES

Os Clubes Mauá e o Tamoio, em São Gonçalo, fizeram grandes bailes de carnaval sendo o primeiro mais popular e o segundo mais refinado. O Tamoio, a partir dos anos 1960 e 1970, foi pioneiro em trazer os desfiles de fantasia do Rio de Janeiro. “Quem desfilava no Copacabana Palace e ganhavam premiação eram custeados por empresários e desfilavam no país inteiro”, explicou Carlos Ruas, de 94 anos, decano do colunismo social no Estado do Rio. Depois, o Country Club Niterói e o Clube Central começaram a fazer esses desfiles de fantasias.

Clóvis Bornay – Foto: Carlos Ruas

Mas foi na década de 1970 que o Clube Central, em Icaraí, começou a ter o baile mais disputado na cidade, o único que inovou na quinta-feira com o Baile de Gala, com desfile de fantasias. O desfile tinha premiação das fantasias em três categorias: original, luxuosa e criativa. Também no Clube Central aconteciam os ‘serenos’ que reuniam muitas pessoas que, da rua, vaiavam ou aplaudiam as pessoas fantasiadas que entravam no baile. “O clube não suportava a população inteira. As pessoas ficavam na frente do Central, o trânsito da praia chegava a ser interrompido. Esse Baile de Gala era muito concorrido com venda de mesas e pessoas do Rio, que atravessavam a Ponte para vir nessa festa”, explicou Carlos Ruas.

Ainda no Central acontecia o ‘Baile do Havaí’, com muitas flores e roupas de banho como maiô, biquíni e bermuda. Além disso as matinês das crianças.

Outro clube na orla da Praia de Icaraí que também ‘bombava’ era o Regatas, que produzia bailes e matinês infantis. “Os bailes eram muito bacanas e bons. Não era tão famoso e disputado como o Central, mas era muito bom”, frisou Ruas.

Carnaval de rua no Rio de Janeiro – Foto: Carlos Ruas

Carnaval de rua no Rio de Janeiro – Foto: Carlos Ruas

No Centro de Niterói estava o Canto do Rio. O espaço era enorme e tomava todo o ginásio do clube e era considerado um baile popular, com ingressos a preços acessíveis. “Esse baile era mais tumultuado e quem ia em um baile no Canto do Rio não ia no Clube Central, por exemplo. As pessoas iam fantasiadas e tinham muitas brincadeiras e uma boa banda que embalava a festa”, lembrou Ruas.

Além desses principais clubes a cidade de Niterói também tinha mais festas, no Clube de Regatas Gragoatá que era menor e tinha um salão pequeno, mas era muito procurado por famílias que levavam as crianças nas matinês; no Clube dos Pioneiros do Vital Brazil, no Clube Fluminense e no Fonseca Atlético Clube que eram bailes populares e só aconteciam sábado e domingo.

O fotógrafo Carlos Ruas em sua casa, em Niterói. Foto de Raquel Morais

CONFRATERNIZAÇÃO DAS BANDEIRAS

Os bailes eram tão famosos e disputados que os clubes faziam a confraternização das bandeiras. Ruas conta que era um momento de alegria e emoção em que uma delegação do clube visitava a outra e desfilavam no salão central desses espaços. “Isso acontecia entre os clubes Central, Regatas e Canto do Rio, por exemplo. Tenho saudade dessa época. Hoje em dia o carnaval perdeu muito o glamour. Antigamente não tinha tanta briga e era um carnaval mais emotivo, ingênuo e organizado”, lembrou o colunista social que disse que na década de 1990, os clubes começaram a perder esse status.

Raquel Morais