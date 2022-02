Carnaval: feriado é mantido nas cidades da Região dos Lagos e Serrana

O carnaval em 2022 se tornou um grande ponto de interrogação por causa de adiamentos e cancelamentos dos Desfiles das Escolas de Samba, e blocos carnavalescos, em todo o Estado do Rio de Janeiro. Porém, ao contrário de outros estados, no Rio a data é feriado estadual, por meio da Lei 5.243 de 14 de maio de 2008. Destinos da semana festiva, as cidades das Regiões dos Lagos e Serranas decidiram manter o feriado no calendário, assim como pontos facultativos.

Região dos Lagos

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, todas as repartições públicas terão pontos facultativos na segunda-feira (28) e na terça-feira (1). Na quarta (2) será até meio dia, com todos os serviços funcionando normalmente após este horário. Ainda de acordo com o município, serviços essenciais como a UPA, limpeza urbana, Defesa Civil, Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, Guarda Civil e Guarda Marítima e Ambiental, funcionarão normalmente.

Vale ressaltar que, por causa da pandemia da Covid-19, o desfile dos blocos de rua foram cancelados. A medida foi adotada no dia 11 de janeiro, pela Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF).

Por outro lado, a cidade de Búzios ainda não definiu os dias de pontos facultativos, mas garantiu o feriado. Desde o dia 13 de janeiro, no entanto, um decreto da prefeitura cancelou a folia por lá.

Região Serrana

Enquanto Santa Maria Madalena confirmou o feriadão até a quarta-feira, dia 2 de março, outros municípios têm indefinições. Cordeiro informou que o feriado está mantido, porém Duas Barras está avaliando a possibilidade de decretar ponto facultativo na segunda (28). Nova Friburgo aguarda uma definição do Governo Estadual sobre o carnaval. Por fim, as cidades de Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Carmo e Trajano de Morais não se decidiram sobre o assunto.