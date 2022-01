Após as festas de fim de ano, a cidade de Maricá registrou um aumento de casos confirmados da Covid-19. Portanto, o prefeito Fabiano Horta decidiu suspender as festividades de Carnaval 2022 no município.

Apesar da média de mortes por coronavírus continuar em queda, um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostrou que a variante ômicron chegou a atingir quase 70% dos casos positivos no dia 25 de dezembro, sendo encontrada em oito estados.