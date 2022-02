Carnaval em Búzios têm praias lotadas e festas privadas

Apesar do cancelamento dos blocos de ruas, o cidade da Região dos Lagos está cheia de turistas, que encararam o trânsito para curtir o feriado. Com previsão de muito calor e poucas nuvens, tal como este sábado (26), os visitantes muito dificilmente deverão se arrepender. Este primeiro dia de Carnaval, por exemplo, foi marcado pelas praias de João Fernando e Geribá lotadas, e festas privadas.

Por isso, a Prefeitura informou que o efetivo de guardas municipais será maior, juntamente com fiscais no combate ao estacionamento irregular e ordenamento trânsito nas ruas próximas as praias. O cenário atual não é o mesmo do que costuma ser o feriado na região, quando as prinicipais vias de Búzios ficam lotadas de foliões. Porém, as medidas visam garantir a segurança dos cidadãos, comerciantes e turistas.

Ainda que tenha restrições para blocos de ruas, as festas privadas poderão ocorrer, desde que as recomendações sanitárias sejam respeitadas. É o que deve acontecer na Orla Brigitte Bardot, até o feriado de quarta-feira de Cinzas, no dia 2, quando será reallizado um festival promovido pelo bar Movida, com diversas atrações musicais. Amanhã (27), no Club 151, tem o festival Praia Funk, a partir das 22h. E no Privilège Búzios, as atrações musicais vão acontecer domingo e segunda-feira, a partir das 23h.

Trânsito

Quem seguiu para a Região dos Lagos na manhã deste sábado precisou de paciência por conta dos engarrafamentos registrados nas principais vias de acesso à Costa do Sol. Desde o Rio de Janeiro, as retenções apareceram ainda na Ponte Rio-Niterói, que teve o tempo estimado de travessia em 30 minutos, no início do dia. Segundo a concessionária que administra a via, a expectativa é de que 1,7 milhão de veículos cruzem o trecho nos dois sentidos de quarta-feira, dia 23, até o dia 7 de março. Já a Via Lagos calcula que 382 mil veículos passem pela rodovia durante o feriado.