Carnaval de Niterói será antecipado em uma semana no ano que vem

A festa vai acontecer nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Caminho Niemeyer



Leonardo de Oliveira Brito



O Carnaval de Niterói será antecipado em uma semana. Pelo menos no que diz respeito ao desfile das escolas de samba da cidade, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de Fevereiro, sábado e domingo. A informação é do presidente da Neltur, Paulo Novaes, que garante que as agremiações estão cientes e já trabalham com essas datas. A ideia é não bater de frente e chocar em datas com o carnaval do Rio de Janeiro, o que aconteceu nos últimos anos. Mais uma vez será no Caminho Niemeyer onde ocorreram os últimos desfiles ocorridos em abril tendo a Folia do Viradouro como campeã.



“Com a nossa ida da Rua da Conceição para o Caminho Niemeyer, Niterói entrou definitivamente no mapa de carnaval do Brasil”, citou Paulo Novaes, presidente da Neltur.



A ideia de antecipar já é antiga mas segundo Novaes será um sucesso e veio para ficar:



“Grande parte dos envolvidos no carnaval de Niterói estão no carnaval do Rio, é mais oportunidade para suprir uma necessidade do samba”, diz.



Segundo o presidente da Neltur, serão três divisões com oito escolas nas duas primeiras (grupos A e B) e quatro no grupo C. Todas as escolas também terão uma Cidade do Samba para chamar de sua até 2024. O projeto, aos moldes da Cidade do Samba carioca, prevê antes 14 barracões, em 48 mil metros quadrados, destinados às agremiações da cidade. O espaço será construído na Rua Indígena, no Bairro de Fátima.

“Faremos aos moldes do que é feito no Rio de Janeiro, a qualidade aumentou muito e os investimentos se fazem necessários”, concluiu.