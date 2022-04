Carnaval de Niterói, nesta quinta (21) no Caminho Niemeyer

As 21 horas desta quinta-feira (21) começam os desfiles das escolas de Niterói. Confira a programação:

Grupo B (21/04), às 21h: Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Bafo do Tigre, Império de Arariboia, Banda Batistão, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique da São José e Tá Rindo Porquê?

Grupo Principal (23/04), às 20h: Sábia, Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icaraí, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da Região Oceânica e Souza Soares.

Grupo C (24/04), às 19h: Império do Charitas, União do Maruí, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e Grupo dos 15.

Convide seus amigos para essa grande festa!

Você também pode escutar o samba-enredo de todas as escolas do grupo especial no link: https://bit.ly/3vsv93Y

Ou ver os clipes em: https://bit.ly/36vbPKY