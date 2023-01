Carnaval de Niterói é adiado

Os Desfiles das Escolas de Samba de Niterói, que acontecerão em fevereiro, no Caminho Niemeyer, foram adiados. Inicialmente, as apresentações aconteceriam em 10 e 11 de fevereiro, uma semana antes dos eventos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As novas datas são 24 e 25 de fevereiro, portanto, uma semana depois das apresentações na Passarela do Samba da capital.

A definição aconteceu na tarde de hoje, na sede da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), organizadora do evento, com representantes das escolas. A empresa atendeu a uma demanda das agremiações, que reclamam do pouco tempo para preparar os desfiles devido ao atraso no pagamento da subvenção de da liberação do “barracão”, que seria no prédio do antigo Carrefour, ao lado do Caminho Niemeyer.

Dessa forma, no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, será realizado o desfile das nove agremiações que representam o “Grupo A”, a elite do Carnaval Niteroiense. No dia 25, sábado, desfilarão as agremiações dos grupos C e B. Primeiro, entrarão em cena as cinco escolas da terceira divisão. Em seguida, as nove agremiações do segundo grupo fecharão as celebrações no Caminho Niemeyer.

O adiamento foi confirmado pela Neltur, com outra mudança: o “barracão” não será mais no galpão do antigo Carrefour e passará para uma estrutura que será adaptada na Concha Acústica, em São Domingos. O motivo da mudança foi o início demolição do galpão para a construção de um loteamento. A Neltur ainda não confirmou quando o novo espaço será disponibilizado para as escolas.

Antigo Carrefour não será mais o ‘barracão’ das agremiações

Confira a ordem dos desfiles a seguir:

GRUPO A – 24/02

19H – Cacique da São José

19h45 – Unidos da Regiuão Oceânica

20h30 – Souza Soares

21h15 – Magnólia Brasil

22h – Experimenta da Ilha

22h45 – Folia do Viradouro

23h30 – Alegria da Zona Norte

0h15 – Sabiá

1h – Mocidade Independente de Icaraí

GRUPO C – 25/02

19h – Galo de Ouro

19h35 – Império de Charitas

20h10 – Amigos da Ciclovia

20h45 – União da Engenhoca

21h20 – Mistura de Raça

GRUPO B – 25/02

22h10 – Garra de Ouro

22h50 – Banda Bastião

23h30 – Império de Arariboia

0h10 – Paraíso do Bonfim

0h50 – Combinado do Amor

1h30 – Unidos do Sacramento

2h10 – Tá Rindo Por Que?

2h50 – Balanço do Fonseca

3h30 – Bem Amado

Subvenção

O Município de Niterói liberou, no último dia 4, a subvenção para as escolas de samba da cidade desfilarem no Carnaval 2023. As escolas do Grupo A de Niterói receberão R$ 172.040 cada; as do Grupo B, R$ 96.140 cada; e as do Grupo C, R$ 54.395 cada. Por conta do atraso, o pagamento, que seria feito em duas cotas, em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, foi feito em cota única.

Hoje, foram liberados os liberados os R$ 700 mil para a Acadêmicos do Cubango, que desfilará pela Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, no Rio de Janeiro. A agremiação não havia recebido os valores no último dia 4, como as demais escolas, por conta da falta da certidão negativa de débitos fiscais.