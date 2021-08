Carnaval de 40 dias em 2022, é anunciado pela Riotur

O Caderno de Encargos dos Desfiles dos Blocos de Rua foi lançado pela Riotur. De acordo com o documento, ao todo, serão 40 dias de festa, que compreendem os períodos antes, durante e pós-Carnaval, entre os dias 27 de janeiro e 06 de março. Toda a programação estará disponível num site criado especialmente para os blocos de rua, em português, inglês e espanhol.

Este Caderno de Encargos é uma orientação para as empresas que pretendam apresentar propostas de produção e implementação de infraestrutura de suporte aos desfiles dos blocos de rua para o Carnaval do Rio 2022 e para as áreas de entorno onde acontecerão os cortejos, de acordo com o projeto e cronograma aprovados pela Riotur.

Essa é mais uma etapa do processo de planejamento da cidade para o Carnaval de 2022, desde que o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19 e as determinações dos órgãos competentes no combate à doença sejam favoráveis à realização da festa.

O documento publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Rio também está disponível no site da Riotur, na aba Editais e Avisos. Os interessados devem apresentar suas propostas até o dia 21 de setembro para o e-mail riotur.selecaopublica@gmail.com. Ainda em setembro, o vencedor, ou os vencedores, será conhecido.

Em toda a cidade serão espalhados 34 mil banheiros químicos, 10% deles acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme determina a Lei Federal 10.098/2000. A acessibilidade também estará presente no aplicativo que será criado com toda a programação do Carnaval do Rio 2022, de maneira a atender diferentes necessidades, com recursos como Libras, descrição de imagens e conversor de conteúdo escrito para áudio, entre outros. A ação é uma parceria da Riotur com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência (SMPD).

Além disso, QR Codes com informações que possam ajudar mulheres vítimas de assédio ou qualquer tipo de violência serão distribuídos aos foliões, assim como tatuagens temporárias e adesivos com o tema da campanha de combate ao assédio. A ação é uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Mulher (SPM-RIO) em parceria com a Riotur.

“Estamos trabalhando para o Carnaval de 2022 e estaremos preparados caso a festa seja possível. Planejamento é fundamental para que esta, que é a maior festa da cidade do Rio de Janeiro, saia com perfeição. Por isso estamos lançando este caderno com a maior antecedência possível. Sempre balizados pela orientação da Saúde”, enfatizou a presidente da Riotur, Daniela Maia.