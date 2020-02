Carnaval: cerca de 50 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Niterói

Quase 50 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Niterói durante o Carnaval. De acordo com a concessionária que administra o Terminal Roberto Silveira, os destinos mais procurados são os de curta distância, como as regiões dos Lagos e Serrana, Costa Verde, além de cidades do Estado de São Paulo e Minas Gerais.

Apenas para esta sexta-feira são esperados 4.250 embarques na rodoviária da cidade. O segundo dia mais movimentado deve ser sábado que já contabiliza 3.650 passagens vendidas. Para os atrasados que ainda não compraram gessagem, a concessionária Novo Rio esclarece que ainda dá tempo de comprar – no site da concessionária – com desconto nesta última semana. Há, por exemplo, viagem saindo por R$ 49 para a cidade de Belo Horizonte. O o ideal é comprar com antecedência pra garantir os horários promocionais.

Mas o grande volume não será apenas de foliões deixando a cidade. Entre quinta e domingo são esperados 9.250 pessoas desembarcando em Niterói, uma média de mais de 2.300 pessoas por dia. Para atender este grande volume, foram colocados 750 ônibus extras durante o período de carnaval.

Mais de 500 mil na rodoviária do Rio

Mais de 520 mil passageiros devem utilizar a Rodoviária do Rio para viajar no próximo feriado de Carnaval. Somente na sexta-feira são esperadas 67.900 pessoas (39.400 embarcando e 28.500 chegando ao Rio). De quinta (20) a terça (2), além da frota de quase 18 mil ônibus para atender à demanda, a Rodoviária contará com uma operação especial que prevê: reforço da segurança patrimonial, aumento do efetivo de atendimento ao cliente, limpeza e manutenção, além de agentes e fiscais de pista para organização da entrada e saída de ônibus.

Para os adolescentes que forem viajar, é bom estarem atentos à legislação. No ano passado a lei que permite viagem de crianças e adolescentes sofreu uma alteração. A idade mínima para viajar sozinho passou a ser de 16 anos, para menores desta idade que querem viajar sozinhos é preciso autorização judicial para viajarem com autorização dos pais, informou a concessionária que administra a rodoviária de Niterói. Vale destacar também que para todos os embarques de jovens de mais de 12 anos é necessária a apresentação do RG original, com foto.

Se a criança for viajar de ônibus acompanhada dos pais ou responsáveis, não há necessidade de documentos especiais. Na hora do embarque basta estar com a documentação da criança e do responsável.