Carnaval 2023: confira a programação completa de Maricá

A Prefeitura de Maricá programou uma série de atrações para o Maricarnaval 2023, que voltará a ser realizado após dois anos suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. Mais de 80 blocos de rua estão previstos para desfilar nos quatro distritos da cidade e a festa da folia também contará, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, com mais de 60 shows de artistas, que se apresentarão em 19 palcos espalhados pela cidade, além de trios elétricos e blocos infantis.

Os shows, organizados pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais, acontecerão em palcos montados em Araçatiba, Ponta Negra, Praça do Ferreirinha, dos Gaviões e Praia do Recanto (Itaipuaçu), Parque Nanci, Divinéia, São José do Imbassaí, Centro, Santa Paula, Cordeirinho, Bambuí, Jacaroá, Inoã, Marine, Jaconé e Praia do Francês. Confira a programação completa:

– SÁBADO (11/02):

*BLOCO JOGA A MUMBUCA PRO ALTO – 15h às 18h (Mumbuca)

– DOMINO (12/02):

*BLOCO Bom D+ – 14h às 18h (Itaipuaçu)

– QUARTA-FEIRA (15/02):

*BLOCO SOU, MAS QUEM NÃO É? – 15h às 20h (Centro)

– QUINTA-FEIRA (16/02):

*BLOCO JOÃO BEZERRA – 9h às 12h (Barra)

*BLOCO QUEM AMA CHUPA – 13h às 21h (Barra)

*BLOCO DA TERCEIRA IDADE – 15h às 19h (Centro)

*BLOCO DOS TRABALHADORES – 15h às 20h (Centro)

*BLOCO DANCANDO CONFORME A MÚSICA – 16h às 20h (Centro)

*BLOCO LOUCA PAIXÃO – 18h às 00h (Barra)

*BLOCO VIVA NOSSAS CRIANCAS – 19h às 22h (Inoã)

– SÁBADO (18/02):

*BLOCO GARÇA DA MANHÃ – 8h às 13h (Araçatiba)

*BLOCO ILARI@ – 10h às 14h (Itaipuaçu)

*BLOCO CACIQUE DE ITAPEBA – 10h às 16h (Itapeba)

*BLOCO BOA DO ELEFANTINHO – 12h às 15h (Recanto)

*BLOCO É PEQUENO, MAS É GOSTOSO – 14h às 19h (Itaipuaçu)

*BLOCO GAVIÕES DE ITAIPUAÇU – 13h às 17h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO DA AMENDOEIRA – 13h às 19h (Barra)

*BLOCO ACHEI CULTURA – 14h às 20h (Barra)

*BLOCO GUERREIROS DA AMIZADE – 14h às 19h (Bairro da Amizade)

*BLOCO ARCO IRIS DA DIVERSIDADE – 15h às 17h (Centro)

*BLOCO DIZ QUE ME AMA – 15h às 18h30 (Santa Paula)

*BLOCO AMIGOS DOS CORNOS DE MARICA – 15h às 18h30 (Centro)

*BLOCO OS NAVEGANTES – 16h às 20h (Itaipuaçu)

*BLOCO BARRIL – 16h às 21h (São José)

*BLOCO ALEGRIA DE PONTA GROSSA – 16h às 21h (Ponta Grossa)

*BLOCO DA MEIA 5 + IDENTIDADE PRETA – 17h às 19h (Centro)

*BLOCO DO KING – 17h às 21h (Centro)

*BLOCO DOS UNIVERSITÁRIOS – 18h às 21h30 (Centro)

DOMINGO (19/02):

*BLOCO SUSTENTA AI – 08h às 13h30 (Araçatiba)

*BLOCO TROMBA NERVOSA – 10h às 21h (Itaipuaçu)

*BLOCO SE NÃO AGUENTA PORQUE VEIO – 10h às 19h (Cordeirinho)

*BLOCO EXPLODE JACONÉ – 12h às 17h (Jacone)

*BLOCO DO LIMÃO – 13h às 18h (Bambuí)

*BLOCO AMIGOS DE JACAROÁ – 13h às 19h (Jacaroa)

*BLOCO AMIGOS DE ITAIPUACU – 13h às 18h (Itaipuaçu)

*BLOCO UNIDOS DE PONTA NEGRA – 14h às 19h (Ponta Negra)

*BLOCO UNIÃO DE ITAPEBA – 14h às 20h (Itapeba)

*BLOCO GAMBÁ CARECA – 14h às 17h30 (Itapeba)

*BLOCO NÃO EMPURRA QUE É PIOR – 14h às 19h (Barra)

*BLOCO BAGRE COM BANANA – 14h às 18h (São José)

*BLOCO CAVALO DOIDO – 15h às 19h (Guaratiba)

*BLOCO DO BOI – 15h às 18h – (São José)

*BLOCO DAS PIRANHAS – 15h às 19h (Itaipuaçu)

*BLOCO SE NÃO GUENTA POR QUE VEIO – 15h às 19h (Ubatiba)

*BLOCO DO BEIJO – 15h às 22h (Centro)

*BLOCO ROLA CANSADA – 16h às 19h (Santa Paula)

*BLOCO DA 90 – 16h às 22h (Cordeirinho)

*BLOCO SENTA NA 70 – 17h às 23h (Itaipuaçu)

– SEGUNDA: (20/02)

*BLOCO DA BOA – 10h às 14h (Itaipuaçu)

*BLOCO OS GALHUDOS – 12h às 19h (Barra)

*BLOCO LINDAS DESBOCADAS DO BAR – 13h às 15h40 (Itaipuaçu)

*BLOCO DO XOXÓ – 13h às 20h (Itaipuaçu)

*BLOCO DO AMOR – 14h às 19h (São José)

*BLOCO DO BOI – 14h às 19h (Interlagos)

*BLOCO BAIACU DE ITAIPUAÇU – 14h às 19h (Itaipuaçu)

*BLOCO ZONA DO BOIVI – 14h30 às 17h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO PIRANHAS DO RECANTO – 15h às 19h (Recanto)

*BLOCO GABRIELA – 15h às 21h (Centro)

*BLOCO DO MARACUJÁ – 16h às 19h (Santa Paula)

*BLOCO ME PEGA NO SINAL – 16h às 19h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO MARGARIDAS DA 70 – 16h às 20h (Itaipuaçu)

*BLOCO TARDEZINHA DA 37 – 17h às 19h40 (Itaipuaçu)

*BLOCO SE NÃO LEMBRO NÃO FIZ – 17h às 20h (Ponta Negra)

– TERÇA-FEIRA (21/02):

*BLOCO QUEM AMA CUIDA – 10h às 14h (Itaipuaçu)

*BLOCO AGORA VAI – 12h às 20h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO FLASKINA – 12h30 às 15h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO CHUPA MAS NÃO BABA – 13h às 17h (Santa Paula)

*BLOCO É NESSE QUE EU VOU – 13h às 20h (Bambuí)

*BLOCO RESSAKA’S – 14h às 17h (Itaipuaçu)

*BLOCO RATOS DE PRAIA – 14h às 18h (Barra)

*BLOCO DA CORUJA – 14h às 19h (Itaipuaçu)

*BLOCO A DIVA – 15h às 19h30 (Itaipuaçu)

*BLOCO VAI VOMITA E VOLTA – 15h às 20h (Centro)

*BLOCO DO FLAMENGO – 15h às 20h (São José)

*BLOCO EU NÃO ME KHALO – 15h às 20h (Centro)

*BLOCO 100% PIRANHA – 16h30 às 19h30 (Ponta Negra)

Concurso para a Corte do Maricarnaval 2023

Com o apoio da Secretaria de Turismo de Maricá, a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam) está com inscrições abertas, até o dia 02/02, para a escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa da Corte do Maricarnaval 2023. A inscrição pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, na sede da Secretaria de Turismo, na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº, Centro. A disputa será realizada no dia 4 de fevereiro. Ao todo, são 10 vagas para candidatos a Rei Momo e 20 vagas para candidatas a Rainha.