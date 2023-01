Carnaval 2023: Comlurb prepara esquema especial

A Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro) preparou um esquema especial de limpeza para o carnaval de rua no fim de semana, com as apresentações dos blocos oficiais. Este ano a Riotur autorizou a participação de 415 blocos, com 456 desfiles, em todas as regiões da cidade. Neste sábado à tarde, a área da Grande Tijuca recebe dois blocos: o Carnavalesco Nem Muda nem Sai de Cima, que se concentra às 16h, na Avenida Maracanã, 838, na Tijuca, e o Seu Kuka É Eu, que se concentra às 16h na Praça Professor Francisco D’Auria e sai pelas ruas do Grajaú.



No domingo (29), mais dois blocos vão mobilizar os foliões: Unidos do Rego Barros, que se concentra às 16h, no Santo Cristo, e o Bloco Só Caminha, que saiu às 12h na Praça dos Leões, no Humaitá. A Companhia vai trabalhar com um efetivo de 72 garis e 12 agentes de limpeza urbana, que vão contar com apoio de duas varredeiras de grande porte, e três pipas d’água e três vans motobomba para lavagem hidráulica das vias com água de reuso é uma mistura de hipoclorito e detergente. Todos os pontos de passagem dos blocos vão contar com contêineres de 240 litros para que os frequentadores façam o descarte correto de seus resíduos.



A folia também vai marcar presença na região da Barra da Tijuca no fim de semana, com a apresentação de dois blocos, ambos na orla da Avenida Lúcio Costa, do Posto 5 ao 3. No sábado, sai o bloco Soul da Gama, com concentração a partir das 14h, e no domingo o Me Chama, que vai se concentrar às 9h. O efetivo da Companhia é o mesmo para os dois dias: 20 garis e cinco supervisores de serviço, que vão trabalhar com apoio de um caminhão compactador para remoção dos resíduos recolhidos, uma varredeira de grande porte para a limpeza da pista de rolamento, uma varredeira de médio porte para a limpeza da ciclovia e três sopradores. Em todo o trecho de passagem dos blocos serão disponibilizados 50 contêineres.



A presença da Comlurb nas ruas, desde os pontos de concentração até a dispersão de cada bloco garante a limpeza dos espaços públicos para permitir que os foliões se divirtam com tranquilidade. A Companhia trabalha com um protocolo operacional para os desfiles, de acordo com a expectativa de frequentadores de cada agremiação. O trabalho das equipes operacionais da Comlurb é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contêineres, e remoção de resíduos. A manutenção é realizada antes, durante e após a passagem de cada bloco, incluindo a “limpeza modo arrastão”.

Com a expectativa de contar com cinco milhões de pessoas brincando nas ruas em 2023, a Comlurb preparou uma megaoperação de limpeza para a passagem dos blocos, com até 2.450 garis nos dias com o maior número de blocos nas ruas. Serão disponibilizados até 1.000 contêineres de 240 litros e até 700 caixas metálicas de 1.200 litros por dia, nas áreas de concentração dos blocos. Em relação a veículos, serão postos em operação até 57 caminhões compactadores, 16 basculantes, oito varredeiras de grande porte, e 18 pipas d’água e 19 vans lava jato para lavagem das vias com água de reuso. Entre os equipamentos, serão utilizados diariamente até 90 sopradores, 40 pulverizadores costais e 18 varredeiras de médio porte. A Comlurb alerta que, durante todo o período de pré-carnaval e carnaval, quem for flagrado pela fiscalização do Lixo Zero urinando em via pública será autuado e receberá uma multa no valor de R $748,21. já a multa para quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches receberá uma multa de R$ 273,09.