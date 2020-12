Carlos Roberto Boechat poderá ser nome de rua da saída do Túnel-Charitas Cafubá

Raquel Morais

A estrada que dá entrada e saída para o ‘Túnel Charitas-Cafubá’, do lado da Região Oceânica, deverá ganhar um novo nome: Carlos Roberto Boechat, em forma de homenagem ao vereador eleito, que faleceu no último sábado, 12, vítima de complicações da Covid-19. A filha de Boechat, a servidora pública Alexandra Boechat de 39 anos, explicou que a possibilidade do nome aconteceu entre uma conversa com os familiares de Boechat e o atual prefeito Rodrigo Neves e o eleito Axel Grael.

A filha contou que não tem detalhes sobre o assunto, mas que entre as conversas que teve, durante as condolências pela morte do seu pai, Neves e Axel mostraram esse interesse. “Essa avenida não tem nome e acredito que seria uma linda homenagem. Papai trabalhou e respirou a obra da abertura dos túneis com muito amor. Ele foi de casa em casa, participou dos processos de desapropriações e implosões. Ele considerava um tour por Niterói ir visitar a obra. Ele respirou aquilo como uma realização para os niteroienses e para os moradores da região. Papai se entregou e viveu aquela obra e seria uma homenagem que teria total ligação com ele”, contou emocionada.

E essa não é a única forma de homenagem para Carlos Boechat. Durante sessão plenária na Câmara dos Vereadores essa semana, foi ventilada a possibilidade de uma praça na Fazendinha também receber o nome do então administrador da Região Oceânica. “Eu prefiro uma avenida com o nome dele do que uma praça. Acho que a rua é muito mais a história do meu pai”, completou Alexandra.

Boechat foi eleito vereador de Niterói nas últimas eleições de novembro pelo partido PDT com 2.916 votos. O engenheiro, nascido no Uruguai, era casado, pai de quatro filhos, avô de dois netos. Ele estava internado no Hospital Santa Marta, em Santa Rosa, desde dia 19 de novembro e no dia 12 de dezembro não resistiu e faleceu. Enquanto recebia cuidados hospitalares, Boechat teve uma boa recuperação e depois teve um quadro de piora, e teve que ser transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde foi sedado e entubado.