Carlos Jordy e Carlos Bolsonaro protagonizam bate boca

Um tiroteio verbal entre duas figuras até então pertencentes ao mesmo grupo político deu causou grande repercussão na base de apoiadores virtuais do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), de perfil bolsonarista, e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi atingido no final da noite de domingo (2) pelo ‘fogo amigo’ do principal articulador político do capitão, o seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. A contenda aconteceu na rede social Twitter em razão da publicação de um vídeo por Jordy, de sua participação no evento “Congresso Politicamente Incorreto”, que aconteceu o mês passado, em Niterói.

“Ainda tenho que ouvir isso? É inacreditável? Não! Sei exatamente como esses agem!” – disparou o filho do presidente, intimamente chamado de Carluxo.

“É isso mesmo? Então você não considera importante que seu pai tenha mais deputados e senadores aliados para não ficarmos mais reféns do presidencialismo de coalizão? Não entendi sua crítica. Então agora, desde 2016 ao lado do seu pai, sou traidor? Era só o q me faltava, xará. Abraços” – contra-atacou Jordy.

Em seu discurso no vídeo, Jordy cobrava maior engajamento do presidente Jair Bolsonaro na eleição de deputados e, principalmente, de senadores, nas eleições desse ano. Ele argumentou que o presidente não tem base no Senado. E, em sua tese, um quantitativo maior de representantes nesta Casa Legislativa poderia dar a Bolsonaro a possibilidade de eleger o presidente da Mesa Diretora e, com isso, abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na publicação, Jordy aparece ao lado do ex-deputado federal Daniel Silveira, que foi preso e, logo depois, teve o mandato cassado pela Câmara Federal, por conta de realizar ataques contra o STF por defender atos golpistas e antidemocráticos.

A discussão dividiu a militância bolsonarista. Enquanto Jordy foi acusado de trabalhar contra a eleição do presidente Bolsonaro através de “críticas construtivas que não passam de um método pra minar, desgastar e sabotar o governo”, Carlos Bolsonaro foi cobrado para falar “as coisas na cara”, pois estaria há “3 anos falando meias palavras em código e agora dividindo a já fragilizada base”.