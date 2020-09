Ladrões são presos no Fonseca

Policiais militares retiraram das ruas um trio de assaltantes que tiravam a paz de quem precisava estar no Fonseca, durante a noite de ontem (3). De acordo com os agentes do 12ª Batalhão (Niterói) acionados para a ocorrência, a unidade policial recebeu uma denúncia sobre pessoas usando um Honda Civic preto para cometer assaltos na Rua Tenente Osório. A guarnição realizou então buscas pela área e pode encontrar o veículo em que estavam Lucas Sebastião de Souza, de 20 anos, Cristian de Oliveira, de mesma idade, e um adolescente de 17 anos.

Como trio foi encontrada uma réplica de pistola o foi constatado sobre o carro usado ser roubado. Todos os envolvidos foram levados para a 78ª DP (Fonseca) onde Lucas e Cristian permaneceram presos e o menor permaneceu apreendido. Posteriormente a ocorrência foi encaminhada para a delegacia central de Flagrantes da área, a 76ª DP (Centro).