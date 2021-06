CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA TAMBÉM SE PREOCUPA COM O FUTURO DO HUMOR

Carlos Alberto de Nóbrega, trancado em casa desde março do ano passado e só agora voltando a gravar a sua “Praça” no SBT, foi o convidado do “Programa de Todos os Programas” desta semana no R7. Menu variado. Falou de tudo um pouco. Revelou que, durante o confinamento, escreveu um livro, não biográfico, mas todo em cima do seu trabalho, desde o começo, no rádio e televisão, até os dias atuais. E também contou algumas curiosidades, por

exemplo, das caravanas com Golias nos finais de semana, dos “Trapalhões” na Tupi e Globo, e como ele e o Jô faziam para dividir o texto da “Família Trapo”. Mas não escondeu a sua preocupação em relação ao futuro do humor na TV aberta, diante das dificuldades que existem e de perspectivas que são as mais sombrias para os próximos tempos. Segundo ele, as próprias emissoras, frente aos tantos impedimentos, entre o que é possível fazer ou falar, têm preferido não arriscar, ao contrário dos canais da TV paga, onde a liberdade de trabalho é muito maior. De se lamentar que assim seja. Carlos Alberto é de um tempo em que os programas humorísticos eram tão essenciais para toda e qualquer TV quanto as novelas.

MARCHA À RÉ

As informações que chegam do Departamento de Humor da Globo não são muito animadoras. Nesta semana, houve mais demissões provocadas pela ausência ou cancelamentos de projetos. Outros cortes já são aguardados para os próximos dias.

COMEÇOU

O programa “Duelo de Mães”, apresentado por Ticiana Villas Boas (FOTO), começou a ser gravado segunda-feira e deverá estrear na Band no dia 4 de setembro, um sábado, após o “Jornal da Band”.Ticiana está grávida de 7 meses e as gravações devem terminar ainda no decorrer deste mês.



VIDA QUE SE SEGUE

Encerrado o contrato por obra com a Globo, para “Salve-se Quem Puder”, Marianna Armellini agora encontra-se no Uruguai, envolvida com as gravações da série “El Presidente”, da Amazon. Devido ao contrato, que exige confidencialidade, ela ainda não pode dar mais detalhes desse trabalho.

A PROPÓSITO

Claudio Torres Gonzaga está às voltas com a produção de um espetáculo online que terá quadro atrizes entrando de diferentes países. Marianna Armellini, do Uruguai; Adriana Nunes, do Brasil; Marta Fernandes, de Portugal, e Amparo de Gata, da Espanha

COPA DE HUMOR

A TNT começou a produzir mais um novo programa para esta temporada. “Copa TNT de Comédia” é o nome provisório. Ainda há poucas informações sobre o formato, mas a ideia é que tenha uma equipe de jurados bem conhecidos. O canal, por exemplo, já fechou contrato com Fafy Siqueira.

EM ESTUDOS

A direção da TV Globo, desde já, tem analisado algumas alternativas para sua programação das tardes de sábado, a partir da mudança de Luciano Huck para os domingos. O desejo é definir tudo até o final de julho, para dar início mais

rapidamente possível às providências que são necessárias.

PRESTA ATENÇÃO

A Rede TV! promoveu algumas mudanças na sua programação e os resultados não foram os esperados. No entanto, em vez de investir em novidades ou apostas que nem sempre dão certo, o mundo ideal seria cuidar com mais atenção daquilo que ela tem de melhor.

POR EXEMPLO

O “TV Fama” e o “Leitura Dinâmica” são produtos que sempre se destacaram na grade da R ede TV!, aliás com formatos que a concorrência já tentou imitar. Os resultados dos dois poderiam ser bem melhores, com um mínimo de investimento. O problema nunca esteve nos apresentadores.

E OUTRO

“Superpop”, da Luciana Gimenez (foto), é outro programa essencial na grade da Rede TV!, mas que hoje está ali só para cumprir tabela. Tem uma produção preguiçosa, bem diferente de outros tempos. É de se lamentar

esse comodismo.

CONVITE

Na próxima quarta-feira, 15h, a Record vai promover a coletiva virtual da série “Hospital”. Jornalismo verdade, com a

rotina, problemas, dramas e conquistas dos profissionais da saúde.



AO MESMO TEMPO

Muitas reuniões também têm acontecido entre Luciano Huck e os diretores da Globo para definir o seu programa do ano que vem. Por exemplo: ainda não há uma decisão se o título “Caldeirão” será mantido.

As gravações de “Verdades Secretas 2”, mesmo com os cuidados necessários, já acontecem num

ritmo bem interessante…

… Agatha Moreira, pro sinal, vai aparecer bem diferente da primeira versão…

… Inclusive com um visual dos mais arrojados.

Fábio Assunção já está participando das gravações da segunda temporada de “Desalma”.

Raul Gil está trabalhando com a possibilidade de voltar a gravar o seu programa no SBT em julho…

… Ainda não há uma data marcada, porque vários detalhes terão que ser resolvidos antes disso…

… Plateia, por exemplo, não terá.

A HBO Max também pretende acelerar as suas produções por aqui…

… Entre documentários e programas, já existem alguns projetos aprovados.

C´EST FINI

Está marcada para este sábado, 19h, a volta de José Silvério às narrações esportivas, agora na rádio

Capital, integrando a equipe de Olivério Junior. Durante toda a tarde, com a participação de ilustres personalidades do mundo esportivo, será apresentada uma programação especial. Ficamos assim.Tchau!