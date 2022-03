Cariocas têm adversários definidos na Copa do Brasil

A Copa do Brasil realizou hoje (28), o sorteio da Terceira Fase da competição, e definiu os adversários dos clubes cariocas. A ordem dos mandos de campo será concretizada em outro sorteio.

O Botafogo inicia nesta fase da competição por ser campeão da Série B em 2021, assim como Flamengo e Fluminense, que estão na Terceira Fase por terem se classificado a Libertadores no último Brasileirão. Nas fases iniciais, o Vasco ficou pelo caminho e foi eliminado pela Juazeirense nos pênaltis. Além do cruzmaltino, outras equipes consideradas grandes foram eliminadas precocemente. Grêmio e Internacional são exemplos disso.

Por isso, equipes advindas da Série C, D e sem divisão, terão a oportunidade de duelar contra equipes de maior investimento. O alvinegro carioca enfrentará o Ceilândia-DF, da quarta divisão, em partidas que serão realizadas em estádios com nome de ídolos do glorioso: Mané Garrincha em Brasília, e no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O rubro-negro encontra o Altos-PI, clube da Série D, enquanto o tricolor terá tarefa mais difícil contra o Vila Nova-GO, equipe da Série B.

Copa do Brasil tem premiação milionária

O calendário será divulgado após o sorteio dos mandos de campo, mas algumas datas estão previstas. As partidas de ida devem acontecer entre os dias 19, 20 e 21 de abril, e a volta no mês seguinte, em maio, nos dias 10, 11 e 12. Quem avançar para as Oitavas de Final, receberá uma bolada de R$ 3 milhões. O grande campeão pode faturar cerca de R$ 79,57 milhões.

Foto: Taça da competição nacional de mata-mata, que pode render em premiação ao campeão quase R$ 80 milhões – Divulgação / CBF