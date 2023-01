Cariocão 2023 terá Troféu Roberto Dinamite

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj) anunciou uma série de homenagems a Roberto Dinamite, ídolo vascaíno morto neste domingo (8), por um câncer de intestino. A taça entregue ao artilheiro do Campeonato Carioca 2023 receberá o nome do craque.

Dinamite é o maior artilheiro da história da competição, com 279 gols marcados. Além disso, todos os jogos da primeira rodada da competição terão um minuto de silêncio em homenagem ao ex-atacante cruzmaltino.

“A Fferj decreta luto, determina 1 minuto de silêncio na primeira rodada e batizará o troféu de artilheiro do Cariocão 23 com o nome do eterno camisa 10 vascaíno: Roberto Dinamite”, disse a federação.

Em complemento, a Fferj prestou solidariedade aos familiares e amigos de Roberto Dinamite. A Federação fez questão de ressaltar os feitos do craque no Campeonato Carioca.

“Nunca esqueceremos! Roberto Dinamite, o maior ídolo do Vasco da Gama e maior artilheiro do Cariocão, foi pro céu. Deus console o coração dos familiares, amigos, dos torcedores vascaínos e fãs”, complementou a Fferj.