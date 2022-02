Carioca: Fluminense enfrenta Nova Iguaçu tentando manter liderança

Tentando manter a liderança da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o Fluminense mede forças com o Nova Iguaçu nesta quarta-feira (16), a partir das 21h35min (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, pela 7ª rodada da competição.

Somando cinco vitórias consecutivas no Carioca (inclusive os clássicos contra o Flamengo e o Botafogo) o Tricolor das Laranjeiras chega muito motivado à partida, na qual terá pela frente o lanterna da competição, que tem apenas dois pontos.

Considerando este panorama, e já pensando na estreia do Fluminense na Pré-Libertadores contra o Millonarios (Colômbia) na próxima terça-feira (22), a partir das 21h30min no estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia), o técnico Abel Braga fará mudanças na equipe titular.

A partir das atividades realizadas pelo time das Laranjeiras nesta semana é possível perceber que a equipe deve adotar uma nova formação, um 4-3-3 ao invés do 3-4-3 adotado até aqui. Além disso, há a expectativa da entrada de algumas caras novas, o goleiro Fábio, o zagueiro Luccas Claro, o volante Martinelli e o atacante Cano.

As principais ausências devem ser Felipe Melo, que vem atuando como zagueiro e que está com um problema muscular, e Fred, que deve ficar no banco após atuações ruins no comando do ataque. Quem também deve iniciar na reserva é o meio-campista colombiano Arias, destaque nas últimas partidas, inclusive com gols decisivos.