Caricaturista gonçalense assina ilustrações de livro em homenagem a ídolo do Flamengo

De 2011 a 2021, o advogado, escritor e roteirista rubro-negro Mauricio Neves de Jesus, de 48 anos, vibrou com as conquistas do time do coração: Flamengo. A editora Museu da Pelada se interessou pelos dez anos de pesquisas em que se debruçou sobre mais de 4 mil itens de um acervo particular entre livros, revistas e jornais para lançar o livro Maestro, nessa terça-feira (26), às 18h, na Gávea, Zona Sul e sede do Flamengo.

O posfácio da obra é do escritor Marcos Eduardo Neves, autor de biografias de Renato Gaúcho, Alex e Nunes. Ainda há as fichas técnicas de todos os jogos das competições e ilustrações de Vinicius e Rapha Baggas. O prefácio é assinado por Arthur Muhlenberg.

Mauricio convidou os ilustradores Rapha Baggas e Vinicius para ilustrarem o livro. “Participar de um projeto embrionário como era o Maestro e ser convidado pelo Mauricio, pai da criança, em 2011, é motivo de orgulho. Com o passar dos anos, o livro foi ganhando corpo, evoluindo, crescendo, recebendo massa muscular com cada tarefa desempenhada nele e recebeu vida. Hoje, é um meninão de 10 anos e ter alguns desenhos distribuídos nas 172 páginas nesta obra literária de um monstro da história do Flamengo é a realização de um sonho profissional”, frisou o caricaturista Vinicius, morador do Boa Vista, em São Gonçalo.

Já o maestro, que dá título ao livro, ficou feliz com o resultado. “Esse livro tem um significado muito especial, já que foram momentos inesquecíveis em que vivi no fim da minha carreira. Ser o elo da remanescência da época de ouro do Flamengo e participar desse processo com essa garotada que estava subindo aos profissionais, me dá a sensação, toda vez em que fecho os olhos e penso em 91 e 92, em dever cumprido”, contou emocionado revelando que toda arrecadação da venda do livro será destinada ao projeto Samba da Sopa para a compra de cestas básicas a serem distribuídas para pessoas carentes.