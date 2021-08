Carga roubada na RJ-106 é recuperada pela polícia

A Rodovia RJ-106, uma das principais ligações da Região Metropolitana com a Região dos Lagos do Rio de Janeiro, novamente foi alvo de criminosos. Na manhã desta terça-feira (24), bandidos assaltaram um caminhão de carga. No entanto, policiais militares conseguiram agir rapidamente, frustrando o roubo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na altura do Rio do Ouro, mesmo ponto onde, no domingo houve um arrastão seguido de troca de tiros. Após serem informados sobre o crime, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BRPv) conseguiu interceptar o veículo e fazer a abordagem aos criminosos.

Não houve registro de confronto. Os policiais, durante a abordagem, ainda na rodovia, conseguiram recuperar toda a carga, avaliada em aproximadamente R$ 100 mil. Os funcionários da transportadora não tiveram ferimentos, de acordo com informações preliminares. A Polícia Militar ainda não confirma a existência de presos. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Arrastão

A noite de domingo (22) terminou com momentos de terror para motoristas que passavam pela Rodovia RJ-106, na altura do Rio do Ouro, em São Gonçalo. Criminosos fortemente armados fizeram arrastão na via. Houve confronto entre os bandidos e a Polícia Militar. Uma vítima acabou sendo baleada. De acordo com relatos, havia criminosos usando fuzis para cometer os assaltos.

Ainda de acordo com a PM, um suspeito foi preso em flagrante e os demais conseguiram fugir. Um carro foi roubado na via e uma pessoa ferida foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado no Fonseca, Zona Norte de Niterói. A polícia não revelou a identidade da vítima. O estado de saúde também não foi divulgado.