Carga de tratamento contra Covid-19 recuperada em São Gonçalo

Um veículo com insumos que servem para tratar os pacientes internados com Covid-19 na cidade, foi recuperado na manhã desta quinta-feira (20). Ao todo foram recuperados uma carga de com 27 caixas de insumos vitamínicos para quem precisou ser entubado devido às complicações devido à doença.

A ação foi realizada por agentes da Operação São Gonçalo Presente e policiais civis da 72ª DP (Mutuá), quando realizavam patrulhamento após receberam a informação sobre três caminhões de bebidas roubados, no bairro do Boaçu, São Gonçalo.

Durante o patrulhamento, ao passar pela Avenida 18 do Forte, no Mutuá, ele avistaram um motociclista que parecia escoltar um pequeno veículo de carga e resolveram abordar o comboio. Ao se aproximarem para fazer a abordagem os policiais foram atacados a tiros e houve uma breve troca de tiros.

O motociclista conseguiu fugir para o interior da comunidade do Querosene, no Mutuapira, enquanto o motorista tentou fugir para em direção à comunidade do Tabajara, em Itaúna, mas foi alcançado pelos agentes e acabou sendo preso.

Com o suspeito os policiais conseguiram recuperar a carga com os insumos hospitalares e um aparelho celular. Tudo foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde ficou preso. O material foi devolvido para a empresa que fazia o transporte, que não teve o nome divulgado.