Carga de cocaína é apreendida no aeroporto Santos Dumont

Uma operação conjunta entre a PRF, a Polícia Civil através da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e a Receita Federal na noite de ontem (11) teve como resultado a apreensão de aproximadamente 20 kg de cocaína que estavam sendo transportados em bagagens do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Durante a ação, os agentes capturaram na área de desembarque do Aeroporto Santos Dumont, um homem de 35 anos, que trazia consigo uma mala contendo 10 tabletes de pasta base de cocaína misturados a roupas e a pertences pessoais.

Além disso, os policiais conseguiram deter também mais um homem, de 24 anos, que seria cúmplice do traficante e o aguardava na parte externa do aeroporto Santos Dumont. O indivíduo esperava pelo parceiro de crime em um veículo de passeio, que seria utilizado para levar a droga até o seu destino final.

Divulgação

Ações integradas entre a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e a Polícia Civil resultaram em grandes apreensões de drogas nos últimos meses, principalmente nas rodovias federais e, a mais recente, no Porto do Rio.

As prisões e a apreensão de cocaína desta quarta-feira demonstram que traficantes tem utilizado o transporte aéreo doméstico como forma de escoar os entorpecentes pelo território nacional. A droga e os presos foram levados para a polícia civil e serão autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual.