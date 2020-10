Vídeo: carga de caminhão é saqueada no Largo da Batalha

Uma carga de cerveja de um caminhão foi saqueada, na manhã de hoje, no Largo da Batalha. Logo após o caminhão apresentar uma pane elétrica e pegar fogo, várias pessoas se aproveitaram e retiraram a carga do veículo. No momento em que o fato ocorreu, de acordo com outras pessoas, policiais militares do 12º BPM não passavam pelo local.

A polícia chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local, na Rua Reverendo Armando Ferreira, nas proximidades de um posto de combustível, a carga já havia sido levada. No momento do incêndio no veículo, vários pedestres e aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Quando fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, a carga foi saqueada.