Carga de 50 kg de maconha é apreendida pela PRF no Rio

Uma carga de 50 kg de maconha escondida em um caro foi apreendida hoje (25) por policiais rodoviários federais durante uma abordagem a um motorista de 25 anos na Rodovia Washington Luiz (BR-040), no Rio de Janeiro, pela na manhã. O material seria entregue na comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, de acordo com os agentes. O motorista, ainda de acordo com os policiais, confessou que iniciou a viagem em São Paulo e que receberia uma quantia em dinheiro para levar o carregamento.

A ação aconteceu por volta das 11h 30, quando as equipes da PRF abordaram o veículo e, após suspeitarem do motorista, acionaram o Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) e entraram em ação o trabalho feito pelos cães farejadores K9 Bud e K9 Venena que indicaram a presença do material entorpecente no carro. Em uma revista mais detalhada foram encontrados os 52 tabletes dentro de um fundo falso. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.