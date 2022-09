Carga de 21 quilos de cocaína é apreendida em Rio Bonito

Uma carga com aproximadamente 21 quilos de cloridrato de cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (6) no município de Rio Bonito. Estima-se um prejuízo milionário ao crime organizado.

Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização na altura do Km 252 da BR-101, na praça do pedágio, momento em que abordou um veículo de passeio cuja placa traseira se encontrava com alguns caracteres falhados e com lâmpada da lanterna traseira esquerda queimada.

O motorista a todo momento ficava inquieto e hesitava para responder as perguntas dos policiais. Após minuciosa fiscalização, foi identificado um fundo falso na parte da frente do automóvel, onde foram encontrados tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 21 quilos.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. A corporação irá investigar o caso a fim de descobrir o valor preciso da carga, além de apurar sua origem e destino. O suspeito preso foi autuado em flagrante e, na sequência, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.