Cardeal celebra missa em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos cientistas que buscam a cura da doença

O cardeal do Rio, Dom Orani Tempesta, celebra amanhã (2), no feriado de Dia de Finados, uma missa em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos cientistas que buscam a cura para a doença. A Missa de Finados, programada para às 7h30m, e os demais eventos serão transmitidos pelas redes sociais – Facebook, Instagram e Youtube -, para evitar aglomeração. O evento será realizado no Crematório e Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio.

O cardeal fará uma oração especial aos cientistas antes de acender uma pira (foto), batizada de Chama da Esperança. A pira só será apagada quando a vacina contra a Covid-19 for descoberta e aprovada. Uma vela com a Chama da Esperança será entregue a pesquisadores da Fiocruz. Também está previsto o batismo do Jardim in Memorian, onde Dom Orani vai plantar uma muda de jequitibá-açu, espécie em extinção, que representa a perpetuação e evolução da vida.

O ato será em memória dos mortos e pela preservação do ambiente. Na sequência, os coordenadores da campanha de apoio a pessoas enlutadas “A vida não para”, Márcia Torres e Paulo Victor, vão comandar a soltura de 200 balões com mensagens enviadas para por internautas para as redes sociais, relembrando momentos felizes e o legado dos mortos.