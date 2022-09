Cardápio preparado por chefs renomados é sucesso no restaurante popular

Uma explosão de sabores em um cardápio exclusivo preparado com alimentos do dia a dia, é sucesso no restaurante popular Jorge Amado, no centro de Niterói. O projeto “Chef Popular”, recebeu a visita da chef Carol Kalil, que trouxe um experiência diferenciada para os usuários do equipamento.

A proposta do projeto é inovadora. Em dias específicos até o fim do ano, chefs de gastronomia renomados são convidados a elaborar um cardápio exclusivo com base nos alimentos que são ofertados no restaurante.

O Restaurante Popular Jorge Amado, gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, já serviu mais de 300 mil refeições em 2022.

“O Restaurante Popular é um espaço onde a preocupação é a segurança alimentar da população, ainda mais com o aumento da fome no Brasil. É uma honra poder ter os chefs de cozinha trazendo para o nosso público novas experiências com cores e sabores diferentes”, comenta o secretário da pasta, Elton Teixeira.

Lucas Benevides

Para alegria dos niteroienses a primeira convidada é de casa, Carol Kalil, chef de cozinha há 16 anos, e moradora de Niterói há mais de 20 anos, tem formação pelo Instituto de Gastronomia das Américas (IGA). Sua experiência passa por restaurantes conhecidos na cidade como o Boteco Confraria, Bistrô Beira Mar e o Sweet & Green. A chef conta sobre ter aceitado participar do projeto no Restaurante Popular.

“A ideia é que a equipe da cozinha aprenda um prato novo e depois possam refazer com as técnicas aprendidas, além de trazer uma nova experiência gustativa para o pessoal que almoça aqui. Escolher o cardápio foi meticuloso: pensei em algo simples, ligeiramente sofisticado, mas não muito, sem muita frescura, lindo de ver. Eu ia adorar chegar pra almoçar e ter uma comida linda e deliciosa dessas, escolhi o que eu gostaria de comer. Participar de projetos sociais é engrandecedor, gratificante e é o mínimo que posso fazer”, conta a chef.

O prato escolhido para o dia foi o Roulade de Frango (se pronuncia “ruláde”), recheado com creme de ricota, espinafre e bacon com salada de Legumiê, acompanhado de farofa de ovos. “Pensei nisso porque parece muito chique e difícil, mas na verdade é bem simples, e achei que a equipe fosse gostar de aprender a fazer”, disse Carol.

Antônio José de Souza, 71 anos, é frequentador do restaurante há muitos anos. Ele, que ainda não se aposentou, diz que depende do restaurante para manter uma alimentação balanceada.

“Não sou aposentado ainda e acabo dependendo do Restaurante Popular para manter as refeições, pelo valor e pela qualidade. Eu como aqui há bastante tempo, a comida é saudável, sem muito sal ou gordura. As pessoas que têm mais idade precisam desse tipo de alimento. Eles sempre têm variedade, mas hoje, para minha surpresa, está diferente. Todo mundo está gostando, está muito saborosa”.

Outro frequentador do restaurante é o ambulante, Lourran Cartier Bresson, de 55 anos que devido a situação financeira acaba realizando as refeições no restaurante popular

“A comida aqui tem nutricionista e favorece muito a gente, vocês estão de parabéns. A comida é uma delícia e muito nutritiva. Tem muita gente que julga achando que aqui é só para moradores de rua, mas não é verdade. Podem procurar o restaurante do município que a comida e a higiene é muito boa. Todos os dias, a comida é sempre muito gostosa”.

A nutricionista do Restaurante Popular, Thayane Scheidegger, conta que estão construindo o projeto com objetivo de criar um cardápio exclusivo ” tendo como base a utilização dos alimentos ofertados pelo restaurante. A ideia é que eles tenham uma experiência diferente, mas que seja garantido que todos tenham acesso a uma alimentação nutritiva que atendam às suas necessidades alimentares diárias”.

Após servir os primeiros pratos aos frequentadores do espaço, a chef Carol contou que estava muito ansiosa por esse dia e que o projeto é muito especial “mesmo com muita experiência, e eu tenho 16 anos, eu nunca tinha feito tanta comida de uma única vez. É cansativo, mas muito gratificante. Andei pelo salão e vi algumas pessoas tirando foto do prato. É um desafio que eu aceitaria de novo porque foi muito bom e muito louco viver isso”.

O Restaurante Popular

O Restaurante Popular Jorge Amado, localizado no Centro de Niterói, já serviu mais de 2,72 milhões de refeições desde sua municipalização, em 2017, quando a Prefeitura de Niterói assumiu a administração do espaço. Só em 2022, foram 306 mil refeições, entre almoço e café-da-manhã.É uma opção econômica para a população da cidade e de outros municípios que vem garantir uma alimentação balanceada.

São oferecidas uma média de 2 mil refeições ao dia. Os números mostram um crescimento na procura. Comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, o restaurante teve um aumento de quase 6% na busca por refeições. Apenas em 2022, foram mais de 300 mil refeições servidas no restaurante.

No Restaurante, é possível ter uma boa alimentação pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 11h às 15h, para o almoço.

Fotos: Lucas Benevides