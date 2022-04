Cárcere em Icaraí: Justiça nega habeas corpus

A Justiça recusou pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Marco Antônio Esch Gomes, preso suspeito de manter mulheres em cárcere no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. Na petição, a defesa do acusado afirmou que, ao ser preso, ele teria sido submetido a constrangimento ilegal.

Em decisão assinada pela desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, da 1ª Câmara Criminal, o pedido foi negado. A magistrada afirmou no documento que “examinando-a não se verifica, de plano, constrangimento ilegal que justifique, liminarmente, a sua revogação, registrando-se que sobre as eventuais ilegalidades apontadas no flagrante”.

Além disso, a desembargadora frisou que “o Ministério Público, ainda, não foi instado para formulação da opinio delicti, em razão da prisão ser recente, estando os autos conclusos ao Juízo de origem. E quanto às questões relativas à negativa de autoria, faz-se necessário o cotejo com os demais elementos probatórios”.

Recordando

Quatro pessoas, entre eles um falso policial federal, foram presos, na manhã de 23 de março, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, acusados de manter mulheres em cativeiro, em condições análogas à escravidão. As vítimas eram atraídas ao local sob a falsa promessa de emprego no qual atuariam em filmes produzidos pelo falso policial.

A ação foi coordenada pela 35ª DP. Na madrugada daquele dia, uma das três mulheres que eram mantidas em cárcere num apartamento conseguiu fugir. Ela preferiu comunicar o crime à distrital localizada na Zona Oeste da Capital por acreditar que Everton Lamartine Matte, que se apresentava como delegado, tivesse influência com policiais.

Na quinta-feira, um dos suspeitos foi posto em liberdade após pagamento de fiança. Fernando Vieira Lucena é apontado pela polícia como suspeito de participação no caso. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos acusados, até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.