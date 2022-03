Cárcere em Icaraí: Acusado é solto

Um dos suspeitos de manter três mulheres em cárcere privado em Icaraí, Região Sul de Niterói, foi posto em liberdade após pagamento de fiança. Fernando Vieira Lucena é apontado pela polícia como suspeito de participação no caso. Apontado como chefe do esquema, Everton Lamartine Matte continua preso, aguardando audiência de custódia.

As informações constam nos autos do processo, que corre na 1ª Vara Criminal Especializada da Capital. Ao todo quatro pessoas, incluindo Fernando e Everton, foram presas e, no processo, são creditadas como autores do crime. Até o fechamento deste texto, não constava nome de advogado representando qualquer um dos acusados.

A reportagem de A TRIBUNA não conseguiu localizar a defesa dos envolvidos. Caso queiram se manifestar, o espaço permanece aberto. As investigações permanecem em curso na 35ª DP (Campo Grande), que procura possíveis outras vítimas. A distrital foi a responsável por efetuar as prisões, na manhã dessa quarta-feira (23).

O caso

Dois homens, entre eles um falso policial federal, foram presos, na manhã de quarta-feira, em IcaraÍ, Zona Sul de Niterói, acusados de manter mulheres em cativeiro, em condições análogas à escravidão. As vítimas eram atraídas ao local sob a falsa promessa de emprego no qual atuariam em filmes produzidos pelo falso policial.

A ação foi coordenada pela 35ª DP. Na madrugada daquele dia, uma das três mulheres que eram mantidas em cárcere num apartamento conseguiu fugir. Ela preferiu comunicar o crime à distrital localizada na Zona Oeste da Capital por acreditar que Everton Lamartine Matte, que se apresentava como delegado, tivesse influência com policiais.

Segundo o relato da mulher, ela entrou em contato com Everton após ver, em uma rede social, um anúncio sobre a produção de um filme, que seria realizada pela produtora do acusado. Após contato telefônico, duas gravações foram agendadas. A primeira aconteceu na Barra da Tijuca. Na segunda, na suposta sede da produtora, em Icaraí, a mulher foi posta em cárcere.

A vítima afirmou aos agentes que Everton disse que ela teria de ficar no imóvel (que, na verdade, era a residência particular do acusado) para uma suposta gravação extra, a ser realizada no dia seguinte. Naquele momento, a mulher diz ter sido abordada por outras duas jovens, que choravam, pediam ajuda e teriam dito para que ela fugisse dali. Elas foram resgatadas pela Polícia Civil