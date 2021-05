Carcaça de tubarão-baleia é retirada de praia na Região dos Lagos

A carcaça de um tubarão-baleia, que estava na areia da praia próximo à Rua 1, foi retirada da praia de Jaconé, em Maricá, na quinta-feira (27), O animal da espécie Rhincodon typus mede 6 metros e pesa aproximadamente 5 toneladas. A carcaça foi removida por uma equipe da Autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) e levada um local apropriado de descarte.

De acordo com o subsecretário de Cidade Sustentável, Guilherme Di Cesar Motta, o animal é o maior peixe do oceano e mesmo morto, ajudará nos estudos sobre a espécie. “Aqui no litoral sudeste é relativamente raro o seu aparecimento. Que seja enriquecedor para os pesquisadores esse acontecimento”, destacou o subsecretário.

Segundo o biólogo Salvatore Siciliano, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), não é possível saber a causa da morte do animal até o momento. “O Rhincodon typus, ou tubarão-baleia, é uma espécie sensível a mudanças bruscas de temperatura da água, assim como da salinidade relacionada à expansão da ocupação humana na região. Também é um filtrador de zooplâncton que são pequenos organismos marinhos, como larvas de camarões, peixes e lulas”, contou. “Essa espécie chega a medir 15 metros e pesar 20 toneladas”, declarou o biólogo.

Os tubarões-baleia não são considerados animais agressivos aos seres humanos. Pesquisadores do Grupo de Estudos de Mamíferos, Aves e Répteis Marinhos e Costeiros da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também estiveram no local para coletar amostras. O objetivo é definir a causa da morte.